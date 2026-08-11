Звездный футболист Роналду наконец-то женился: первые фото

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес стали мужем и женой после долгих лет вместе.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/georginagio

Кратко:

Каким фото поделилась пара

Что они написали в своих социальных сетях

Легендарный футболист Криштиану Роналду и его подруга и мать его детей Джорджину Родригес стали мужем и женой.

Пара, состоящая в отношениях уже много лет, заключила брак на гражданской церемонии 11 августа 2026 года в Кашкайше, Португалия.

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В совместном посте в Instagram 41-летний спортсмен и 32-летняя модель опубликовали фотографию, на которой его рука нежно лежит на её руке, при этом оба носят простые золотые обручальные кольца. Подпись к посту гласит: "CиG".

Роналду и Джорджина стали мужем и женой / Фото Instagram/cristian

В июле появились слухи о тайной свадьбе Роналду и Родригес, когда их обоих заметили с кольцами на безымянных пальцах.

На снимках, полученных Page Six, пара старалась не привлекать к себе внимания по прибытии на Майорку, Испания, но ослепительные кольца не удалось скрыть.

Влюблённые встречаются уже почти десять лет.

Они познакомились в 2016 году в магазине Gucci в Мадриде, где Родригес работала продавцом-консультантом.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе много лет/ instagram.com/georginagio

"Я почувствовала что-то необъяснимое, словно мы знали друг друга всю жизнь", - сказала она Vogue Arabia в мае 2025 года, добавив, что когда они "впервые взялись за руки", между ними возникло "необъяснимое чувство покоя и энергии".

"Когда люди влюблены так, как мы, они понимают, что такое сильная связь. Эта искра, которая была между нами с момента знакомства, со временем только усилилась и созрела", - добавила она.

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О персоне: Криштиану Роналду Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

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