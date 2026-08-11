45-летняя Джессика Альба поразила фигурой в крошечном бикини

Голливудская актриса Джессика Альба, мать троих детей, находится в шикарной форме.

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Джессика Альба показала фигуру в бикини/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Кратко:

Как сейчас выглядит Джессика Альба

С кем она провела отпуск

Голливудская актриса Джессика Альба, которая недавно завершила бракоразводный процесс с Кэшем Уорреном, поделилась серией летних снимков, продемонстрировав отличную форму в откровенном бикини.

Как пишет Page Six, 45-летняя звезда опубликовала в соцсетях подборку кадров, на которых она наслаждается последними неделями лета.

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Джессика Альба показалась на отдыхе / Фото Instagram/jessicaalba

На одном из фото Альба позирует в ярком купальнике с анималистичным принтом, дополнив образ золотыми украшениями, солнцезащитными очками и гладкой укладкой. В публикации она показала не только пляжный отдых, но и моменты из повседневной жизни - от игры в гольф до прогулок у океана.

Джессика Альба показалась на отдыхе / Фото Instagram/jessicaalba

Также актриса включила в фотоподборку кадры с близкими, в том числе с дочерью Онор, а также с бойфрендом Дэнни Рамиресом. Пара, подтвердившая отношения в конце 2025 года, часто проводит время вместе и делится совместными моментами с подписчиками.

Джессика Альба показалась на отдыхе / Фото Instagram/jessicaalba

В недавних интервью Альба отмечала, что с возрастом по-новому смотрит на личную жизнь и старается сохранять искренность, несмотря на постоянное внимание публики. Социальные сети, по её словам, помогают ей самой контролировать, как именно рассказывать о себе и своей жизни.

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О персоне: Джессика Альба Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

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