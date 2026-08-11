45-летняя Джессика Альба поразила фигурой в крошечном бикини

Кратко:
- Как сейчас выглядит Джессика Альба
- С кем она провела отпуск
Голливудская актриса Джессика Альба, которая недавно завершила бракоразводный процесс с Кэшем Уорреном, поделилась серией летних снимков, продемонстрировав отличную форму в откровенном бикини.
Как пишет Page Six, 45-летняя звезда опубликовала в соцсетях подборку кадров, на которых она наслаждается последними неделями лета.
На одном из фото Альба позирует в ярком купальнике с анималистичным принтом, дополнив образ золотыми украшениями, солнцезащитными очками и гладкой укладкой. В публикации она показала не только пляжный отдых, но и моменты из повседневной жизни - от игры в гольф до прогулок у океана.
Также актриса включила в фотоподборку кадры с близкими, в том числе с дочерью Онор, а также с бойфрендом Дэнни Рамиресом. Пара, подтвердившая отношения в конце 2025 года, часто проводит время вместе и делится совместными моментами с подписчиками.
В недавних интервью Альба отмечала, что с возрастом по-новому смотрит на личную жизнь и старается сохранять искренность, несмотря на постоянное внимание публики. Социальные сети, по её словам, помогают ей самой контролировать, как именно рассказывать о себе и своей жизни.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Евгения Власова, которая частично исчезла с радаров украинских СМИ, перевыпустила свою популярную песню "Ветер надежды", которую она ранее исполняла на русском языке.
Ранее также балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая недавно снова попала на видео в нетрезвом виде, устроила скандал в аэропорту террористической Москвы, так как ее не пустили на рейс до Мальдив.
Вас также может заинтересовать:
- "Непробиваемые ворота": сын Сумской высказался о "российской" дочери актрисы
- Укусили: в деле умершей турецкой актрисы появились новые факты
- Скандал в Голливуде: известная актриса запретила продавать свое письмо на аукционе
О персоне: Джессика Альба
Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред