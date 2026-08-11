Звезда "Мамахохотала" разводится с нардепом после 18 лет брака: "Подаем заявление"

Анна Гресь и нардеп Роман Грищук сообщили о расставании.

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Роман Грищук и Анна Гресь - развод / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Анна Гресь

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Анна Гресь и Роман Грищук разводятся

Почему пара приняла решение расстаться

Украинская актриса и звезда юмористического шоу "Мамахохотала" Анна Гресь и народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Грищук приняли решение расстаться. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Facebook.

По словам актрисы, пара уже подала заявление для официального расторжения брака. Спустя 18 лет совместной жизни Гресь и Грищук приняли решение расстаться и решили публично сообщить об этом поклонникам.

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Роман Грищук и Анна Гресь разводятся / фото: facebook.com, Анна Гресь

"Это последнее, о чем хотелось бы писать публично. Тем более - в такое время, как сейчас. Но почти вся наша супружеская жизнь была довольно публичной, поэтому считаем правильным сообщить и о завершении этого этапа", - призналась Анна.

Актриса подчеркнула, что они с Романом искренне благодарны друг другу за все прожитые годы. Гресь уверяет, что развод стал взвешенным решением, к которому они шли долгое время.

Анна Гресь и Роман Грищук с сыном / фото: facebook.com, Анна Гресь

"В нашей жизни было много счастливых моментов, а самым большим подарком стало рождение нашего сына Тимаси. Мы всегда были, есть и будем для него любящими родителями. Он - наша безусловная любовь и самая большая гордость. Дальше каждый из нас пойдет своим путем", - подытожила звезда.

Роман Грищук и Анна Гресь - история отношений

Анна Гресь и Роман Грищук познакомились еще в студенческие годы в КПИ, где вместе играли в КВН за команду "Сборная КПИ", а затем стали яркой частью юмористической студии "Мамахохотала". В 2014 году, после шести лет отношений, Грищук сделал возлюбленной предложение прямо во время концерта. В 2015 году пара сыграла экзотическую свадьбу в Таиланде, а в 2019 году у них родился сын Тимофей.

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Про шоу: Мамахохотала "Мамахохотала" - украинская юмористическая компания, создающая телешоу и сериалы, сообщает Википедия. Команда выпустила такие популярные проекты, как сериалы "Как закалялся стайл", "Кураторы" и скетч-шоу "Маслюки". Студия была основана в 2012 году на базе команды КВН "Сборная КПИ" и изначально называлась "Мамахохотала". С 2012 по 2017 год контент выходил на русском языке, однако в 2017 году команда полностью перешла на украинский. В начале полномасштабного вторжения России в Украину проект временно приостановил деятельность на два года, после чего вернулся к работе под обновлённым названием - "Мамахихотала".

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