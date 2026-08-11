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"Выглядит ненастоящим": беременная Энн Хэтэуэй удивила видом оголенного живота

Кристина Трохимчук
11 августа 2026, 10:33
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Актриса появилась на красной дорожке в смелом образе.
Энн Хэтэуэй - беременность
Энн Хэтэуэй - беременность / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Энн Хэтэуэй вышла в свет на последних неделях беременности
  • Почему поклонники заподозрили актрису в использовании накладного живота

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй готовится стать матерью в третий раз, но продолжает активно выходить на красные дорожки и радовать поклонников. Однако последнее появление знаменитости вызвало споры в сети из-за необычной формы оголенного живота звезды, передает Vanity Fair France.

Для промо фильма "Конец Оук-стрит" Хэтэуэй выбрала укороченный светло-голубой топ от Prabal Gurung с высоким воротником, длинным шлейфом и ярко-красной подкладкой, обнажающий округлившийся живот. Наряд она дополнила широкими джинсами с низкой посадкой от La Ligne, красными туфлями Aquazzura, украшениями Bulgari и ярким макияжем.

видео дня
Живот Энн Хэтэуэй вызвал споры у поклонников
Живот Энн Хэтэуэй вызвал споры у поклонников / скрин из видео

Кадры с мероприятия вызвали шквал противоречивых комментариев. Многие пользователи выразили недоумение, а некоторые и вовсе усомнились в реальности беременности актрисы из-за необычной формы живота, который она решила продемонстрировать публике.

"Это выглядит как фейк"

"Почему это выглядит ненастоящим?"

"Я не критикую ее тело, но эти джинсы со слишком низкой посадкой"

Как выглядит беременная Энн Хэтэуэй
Как выглядит беременная Энн Хэтэуэй / скрин из видео

На защиту актрисы встали ее поклонники. Они утверждают, что Энн невероятно идет беременность и она отлично выглядит. Более того, на видео разглядели даже шрам от кесарева сечения, которое ранее перенесла Энн, что опровергает заявления о "ненастоящем" животе знаменитости.

"Вы что, никогда не видели беременных женщин?"

"Почему вы все к ней цепляетесь? Она естественная и красивая"

"Она буквально сияет, беременность ей очень идет", - заявили фанаты актрисы.

@vanityfairfrance Anne Hathaway n’a pas dit son dernier mot. Hier soir à Los Angeles, l’actrice était de retour sous les feux des projecteurs pour présenter son prochain film, " La fin d’Oak Street ". Pour l’occasion, #AnneHathaway♬ son original - Vanity Fair France

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Про персону: Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй - американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

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