"Я готов раскрыть секрет": Александр Пономарев внезапно сменил сферу деятельности

Кратко:
- В центре романа - тема искусственного интеллекта
- Работая над книгой, Пономарев похудел на 11 кг
- Новая книга не будет автобиографией музыканта
Украинский певец Александр Пономарев в день своего 53-летия сообщил о неожиданном повороте в своей творческой карьере. Артист впервые попробовал себя в роли писателя и завершил работу над своим дебютным романом.
9 августа Пономарев отмечает день рождения. По этому случаю он решил сделать особенный подарок не только себе, но и своим поклонникам. О масштабном проекте певец практически не рассказывал на протяжении года, однако теперь решил раскрыть интригу.
Пономарев признался в Instagram, что написал роман под названием "30 дней: ИИ-человек". Объем произведения превышает 480 страниц. По словам артиста, работа над книгой стала для него совершенно новым и необычным опытом.
"Я начинаю с чистого листа. Помню, что это был один день, который длился три недели, а по моим внутренним ощущениям в сентябре мое лето продолжалось два месяца. Мои мысли приходили быстрее, чем я успевал их осознать, а диктофон стал свидетелем этого хаоса", - рассказал певец.
Он добавил, что в процессе работы настолько погрузился в создание книги, что происходящее вокруг порой переставали понимать даже самые близкие люди.
В центре романа - тема искусственного интеллекта и его возможной трансформации. Пономарев задается вопросом, способен ли ИИ однажды перестать быть исключительно программой и обрести сознание.
"Где заканчивается код и начинается сознание? Сегодня я готов раскрыть миру свой самый большой секрет. Я написал роман - "30 дней: ИИ-человек"", - написал Пономарев.
Работа над книгой оказалась настолько увлекательной, что за этот период Пономарев похудел на 11 килограммов. По словам певца, часть прошлого лета фактически исчезла из его жизни из-за постоянного процесса написания. В то же время артист пока не спешит раскрывать сюжет романа.
Известно лишь, что новая книга не будет автобиографией музыканта. Пономарев отошел от традиционного для артистов формата воспоминаний о карьере и создал художественную историю, в центре которой - отношения, любовь и будущее. Особое место в романе занимает тема искусственного интеллекта, на что и намекает интригующее название.
"В отличие от других музыкантов, которые пишут свои автобиографии, мой роман не имеет никакого отношения к музыке", - заинтриговал Пономарев.
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О персоне: Александр Пономарев
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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