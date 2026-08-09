'Я не вывожу': победительница 'Холостяка' рассказала о сложном периоде в жизни

Кратко:
- Даша Квиткова сейчас переживает непростой этап в жизни
- По словам блогера, у нее "словно выбили землю из-под ног"
Украинская блогер и победительница девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Квиткова откровенно рассказала о своем эмоциональном состоянии.
В Instagram Stories она призналась, что сейчас переживает непростой этап и больше не пытается демонстрировать постоянную силу и невозмутимость.
По словам Квитковой, раньше она считала, что человек должен выдерживать любые испытания и оставаться сильным до последнего. Однако со временем блогер поняла, что такая позиция лишь приводила ее к эмоциональным срывам.
"Раньше я тоже топила за то, чтобы все выдерживать, быть сильной до последнего, несокрушимой. Но это доводило меня только до эмоциональных срывов. Я во многом была не права", - написала она.
Квиткова отметила, что с возрастом и жизненным опытом ее взгляды изменились. Теперь она считает настоящей силой способность честно признаться себе в том, что в определенный момент человек с чем-то не справляется.
"С возрастом понимаешь, что сила в том, чтобы честно признаться себе, что ты что-то не вывозишь", - призналась Квиткова.
Блогер добавила, что важно позволять себе переживать сложные дни, но при этом продолжать двигаться вперед, несмотря на обстоятельства.
"Последний месяц я живу в эмоциональном трэше, я не вывожу это, и мне действительно тяжело. Я переживаю воровство денег, полный хаос и пи...ц в работе, который мы пытаемся сейчас урегулировать, многолетнюю ложь за спиной. Я вам не ною, это мой урок, потому что действительно где-то считаю, что это моя вина, типа это же я доверяла настолько сильно, что даже не могла подумать о плохом. Потому сейчас я проживаю все свои эмоции. гнев, возражение, слезы... принятие еще не пришло!" - поделилась Квиткова.
По словам блогера, у нее "словно выбили землю из-под ног".
"Но я знаю, что обязательно все наладится. Я даже благодарна за то, что все вышло наружу, даже если таким путем", - написала она.
Кроме того, Даша сообщила, что пока их с сыном не было дома, в квартире выбило дверь ударной волной во время одной из российских атак.
"В сравнении со всем - это пустяки, починим, но от этого не становится менее страшно", - написала Квиткова.
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О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
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