Популярный украинский певец попал в серьезное ДТП

Кратко:
- Что случилось с артистом и его командой
- В каком состоянии они находятся
Украинский популярный певец Олег Шумей попал вместе со своей командой в серьезное ДТП.
Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram и поделился фото с места аварии. Он также написал, что именно случилось.
"Уважаемые друзья. В некоторых пабликах сейчас распространяется информация о том, что я попал в ДТП и о серьезных последствиях этого происшествия. Я и моя команда сейчас получаем много звонков и сообщений, в которых интересуются состоянием нашего здоровья. Да, действительно, это событие произошло. Во время движения автомобиля, в котором находились я и моя команда, из-за погодных условий машину занесло на обочину", - сообщил певец.
По словам знаменитости, никто из команды артиста не пострадал.
"Незначительные повреждения получили наш автомобиль и дорожное ограждение. Искренне благодарен всем, кто предлагал помощь и переживал за нашу команду. Все будет Украина! Увидимся", - добавил он.
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О персоне: Shumei
SHUMEI – украинский певец и музыкант. Олег Шумей побеждал в ряде конкурсов, однако широко известен в первые дни российского вторжения в Украину, опубликовав дебютную видеоработу на собственную песню "Тревога" и вскоре перепел песню "Біля тополі" польской группы "Enej".
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