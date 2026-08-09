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Популярный украинский певец попал в серьезное ДТП

Алена Кюпели
9 августа 2026, 10:20
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Певец Шумей показал фотографии с аварии и сделал заявление о состоянии своей команды.
Олег Шумей попал в аварию
Олег Шумей попал в аварию / Коллаж Главред, фото Instagram/shumei.music

Кратко:

  • Что случилось с артистом и его командой
  • В каком состоянии они находятся

Украинский популярный певец Олег Шумей попал вместе со своей командой в серьезное ДТП.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram и поделился фото с места аварии. Он также написал, что именно случилось.

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"Уважаемые друзья. В некоторых пабликах сейчас распространяется информация о том, что я попал в ДТП и о серьезных последствиях этого происшествия. Я и моя команда сейчас получаем много звонков и сообщений, в которых интересуются состоянием нашего здоровья. Да, действительно, это событие произошло. Во время движения автомобиля, в котором находились я и моя команда, из-за погодных условий машину занесло на обочину", - сообщил певец.

Шумей попал в ДТП
Шумей попал в ДТП / Фото Instagram/shumei.music

По словам знаменитости, никто из команды артиста не пострадал.

Шумей попал в ДТП
Шумей попал в ДТП / Фото Instagram/shumei.music

"Незначительные повреждения получили наш автомобиль и дорожное ограждение. Искренне благодарен всем, кто предлагал помощь и переживал за нашу команду. Все будет Украина! Увидимся", - добавил он.

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О персоне: Shumei

SHUMEI – украинский певец и музыкант. Олег Шумей побеждал в ряде конкурсов, однако широко известен в первые дни российского вторжения в Украину, опубликовав дебютную видеоработу на собственную песню "Тревога" и вскоре перепел песню "Біля тополі" польской группы "Enej".

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