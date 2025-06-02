"У нас связь": известный певец позвал Каменских на свидание и сделал признание

Вы узнаете:
- Островский сделал интересное предложение Каменских
- Что она ответила
Украинскую известную певицу Настю Каменских позвал на свидание певец Виталий Островский.
В шоу NABARI артист признался Насте в симпатии, а это было одним из его заданий в проекте. Кстати, при встрече каждый должен был платить сам за себя. Виталий написал Каменских сообщение, а она пошутила в ответ.
"Настя, должен признаться, ты мне очень нравишься. Предлагаю сходить вместе на ужин. Но счет 50 на 50", - отметил Островский.
А певица же кратко ответила ему: "Ты кто и где Виталик?".
Стоит отметить, что артисты в прошлом году записали совместную песню "Гріхи", Островский рассказал, что сотрудничество с Каменских было очень комфортным и они даже подружились.
"У нас сложилась творческая связь, все дружно. Мы очень классно начали общаться", - поделился певец.
Напомним, Настя Каменских состоит в браке с украинским рэпером Потапом, который сбежал заграницу еще в начале полномасштабной войны в Украине и там строит свою карьеру.
Смотрите видео, где Островский позвал Каменских на свидание:
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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