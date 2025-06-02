"У нас связь": известный певец позвал Каменских на свидание и сделал признание

Настя Каменских сразу же ответила артисту.

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Настя Каменских - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Островский сделал интересное предложение Каменских

Что она ответила

Украинскую известную певицу Настю Каменских позвал на свидание певец Виталий Островский.

В шоу NABARI артист признался Насте в симпатии, а это было одним из его заданий в проекте. Кстати, при встрече каждый должен был платить сам за себя. Виталий написал Каменских сообщение, а она пошутила в ответ.

"Настя, должен признаться, ты мне очень нравишься. Предлагаю сходить вместе на ужин. Но счет 50 на 50", - отметил Островский.

А певица же кратко ответила ему: "Ты кто и где Виталик?".

Потап и Настя Каменских редко видятся / фото: instagram.com, Настя Каменских

Стоит отметить, что артисты в прошлом году записали совместную песню "Гріхи", Островский рассказал, что сотрудничество с Каменских было очень комфортным и они даже подружились.

"У нас сложилась творческая связь, все дружно. Мы очень классно начали общаться", - поделился певец.

Напомним, Настя Каменских состоит в браке с украинским рэпером Потапом, который сбежал заграницу еще в начале полномасштабной войны в Украине и там строит свою карьеру.

Смотрите видео, где Островский позвал Каменских на свидание:

Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.

А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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