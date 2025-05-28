"Любим наше государство": что известно о родителях Потапа

Вы узнаете:
- Чем занимались родители Потапа
- Что о них известно
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, вчера, 27 мая, рассказал о том, что на 40% он балт.
На своей странице в соцсетях беглец объяснил, что узнал свое происхождение, ведь его часто спрашивали об этом.
"Я недавно сдал анализы, определяющие состав национальностей в твоей крови. И во мне 40% Балтики. А какой именно Балтики? Мне всегда говорили: "Вы из Литвы? Латвия? Вы такой высокий", и лицо у меня не очень славянское. Ну как сказать..." – отметил рэпер.
Родители Потапа – Людмила и Андрей – не ведут публичный образ жизни. Мама артиста спортсменка, она занималась подводным плаванием, а также работала тренером.
А вот Андрей Потапенко - бывший военнослужащий, а также творческий человек. Известно, что он написал несколько песен и всегда поддерживает жену Потапа – украинскую певицу Настю Каменских.
"Мы не народные, мы обычные люди. Мы любим песню нашу, украинскую. Мы любим наше государство", - ранее говорил отец певца.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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