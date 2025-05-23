Настя Каменских обратилась к Потапу: особенный случай

Вы узнаете:
- Настя Каменских сообщила радостную новость
- Как отреагировал Потап
Украинская известная певица Настя Каменских сегодня, 23 мая, показала кадр, снятый вместе со своим мужем – рэпером Потапом, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине.
На своей странице в Instagram певица посвятила публикацию по случаю шестой годовщины свадьбы с беглецом.
"Шесть лет. Спасибо тебе", – отметила Настя.
Также она показала букет цветов, которые, вероятно, подарил ей муж по случаю семейного праздника.
Потап же не упустил возможность обратиться к Каменских и опубликовал свадебное фото, оставив послание.
"Спасибо тебе", - написал рэпер.
Напомним, в 2022 году Каменских вместе с Потапом улетели за границу, где певица пыталась построить музыкальную карьеру, но она уже давно вернулась в Украину и редко уезжает, чтобы увидеться с мужем. На фоне отношений пары на расстоянии, часто появляются слухи об их разводе, но пара опровергает такие новости.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.
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Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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