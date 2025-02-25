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Настя Каменских оказалась в больнице - что произошло

Элина Чигис
25 февраля 2025, 09:30
159
Настя Каменских удивила фанатов своим расписанием.
Настя Каменских
Настя Каменских показала свой распорядок дня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Настя Каменских записала новый влог
  • Певица показала, как она следит за собой

Украинская певица Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала видео, в котором показала свой режим.

видео дня

"Решила по вашим просьбам сделать эксклюзивное возвращение NKvlog и провести целый день вместе", – отметила Настя.

Певица рассказала подписчикам, что не успела приготовить себе еду, а она, как известно, питается здоровой пищей, поэтому ей пришлось купить ее в кулинарии. Артистка взяла себе гречку, капусту и куриную котлету, а принимала пищу она в машине.

Также Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.

В конце видео Настя показалась в студии и поделилась, как она работает.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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