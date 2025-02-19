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Настя Каменских сделала заявление о личном - как отреагировал Потап

Элина Чигис
19 февраля 2025, 08:27
179
Настя Каменских заинтриговала поклонников.
Настя Каменских, Потап
Настя Каменских поделилась размышлениями о собственной ценности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, Потап

Вы узнаете:

  • Настя Каменских высказалась о чувствах
  • Потап отреагировал на публикацию певицы

Украинская певица Настя Каменских обратилась к поклонникам и высказала свое мнение о том, как окружение влияет на человека.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала новый пост с соответствующей подписью.

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"Иногда мы не осознаем собственной ценности, потому что смотрим на себя глазами тех, кто не в состоянии ее увидеть. На эти мысли меня натолкнула притча, недавно попавшаяся под руку. В жизни не все поймут, кем ты есть на самом деле. Но это не значит, что ты менее ценен. Просто важно быть рядом с теми, кто видит в тебе настоящее сокровище", - отметила певица.

Также артистка спросила у подписчиков сталкивались ли они с ситуациями, когда их недооценивали.

На публикацию отреагировал муж Каменских – рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Беглец лаконично поставил лайк и не оставил никакого комментария.

Настя Каменских о личном
Настя Каменских о личном / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских
Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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