Настя Каменских сделала заявление о личном - как отреагировал Потап

Вы узнаете:
- Настя Каменских высказалась о чувствах
- Потап отреагировал на публикацию певицы
Украинская певица Настя Каменских обратилась к поклонникам и высказала свое мнение о том, как окружение влияет на человека.
На своей странице в Instagram Каменских опубликовала новый пост с соответствующей подписью.
"Иногда мы не осознаем собственной ценности, потому что смотрим на себя глазами тех, кто не в состоянии ее увидеть. На эти мысли меня натолкнула притча, недавно попавшаяся под руку. В жизни не все поймут, кем ты есть на самом деле. Но это не значит, что ты менее ценен. Просто важно быть рядом с теми, кто видит в тебе настоящее сокровище", - отметила певица.
Также артистка спросила у подписчиков сталкивались ли они с ситуациями, когда их недооценивали.
На публикацию отреагировал муж Каменских – рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Беглец лаконично поставил лайк и не оставил никакого комментария.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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