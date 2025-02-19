Настя Каменских сделала заявление о личном - как отреагировал Потап

Настя Каменских заинтриговала поклонников.

https://stars.glavred.info/nastya-kamenskih-sdelala-zayavlenie-o-lichnom-kak-otreagiroval-potap-10640774.html Ссылка скопирована

Настя Каменских поделилась размышлениями о собственной ценности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, Потап

Вы узнаете:

Настя Каменских высказалась о чувствах

Потап отреагировал на публикацию певицы

Украинская певица Настя Каменских обратилась к поклонникам и высказала свое мнение о том, как окружение влияет на человека.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала новый пост с соответствующей подписью.

видео дня

"Иногда мы не осознаем собственной ценности, потому что смотрим на себя глазами тех, кто не в состоянии ее увидеть. На эти мысли меня натолкнула притча, недавно попавшаяся под руку. В жизни не все поймут, кем ты есть на самом деле. Но это не значит, что ты менее ценен. Просто важно быть рядом с теми, кто видит в тебе настоящее сокровище", - отметила певица.

Также артистка спросила у подписчиков сталкивались ли они с ситуациями, когда их недооценивали.

На публикацию отреагировал муж Каменских – рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Беглец лаконично поставил лайк и не оставил никакого комментария.

Настя Каменских о личном / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред