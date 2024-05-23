Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

Украинский продюсер и рэпер Потап и певица Настя Каменских празднуют пятую годовщину свадьбы.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала нежное фото с мужем, а также написала нежное послание.
"Я обещаю быть тебе морем
Небом быть звездным. 5", - отметила Каменских.
На черно-белом фото Потап позирует в костюме и белой рубашке с бабочкой, а Настя в роскошном платье.
Стоит отметить, что последние два года ходили слухи о разрыве пары, но иногда Потап и Настя публикуют посты друг о друге с признаниями в любви в своих соцсетях, чем опровергают информацию.
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Потап и Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, Потап 6 апреля дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты.
А также в сети появился короткий ролик, где Потап поливает свою голову молоком под песню жены Насти Каменских "Молоко". Также при помощи молока он решил выбрить лицо.
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