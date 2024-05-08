А все говорили развелись: Каменских с любовью поздравила Потапа

Певица Анастасия Каменских трогательно поздравила Потапа с Днем рождения.

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Настя Каменских, Потап / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Украинская известная поп-певица Настя Каменских, которая, которая недавно отметила свой 37-й день рождения, нежно поздравила своего мужа Потапа с днем рождения.

На своей странице в Instagram, певица опубликовала фото Потапа, который лежит на ее ладони. "С днем рождения, любовь", - написала она.

Сам Потап на фото с нежностью смотрит на свою вторую половинку и слегка улыбается ей,

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Между тем, подписчики Каменских не разделили поздравления ее мужа, а старались напомнить о том, что Потап выехал из Украины.

Настя Каменских заговорила о любви к Потапу / Скриншот Instagram/kamenskux

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Отметим, Потап 6 апреля дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты.

А также в сети появился короткий ролик, где Потап поливает свою голову молоком под песню жены Насти Каменских "Молоко". Также при помощи молока он решил выбрить лицо.

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