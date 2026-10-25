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Армения на единороге выиграла Детское Евровидение-2026: о чем песня

Кристина Трохимчук
25 октября 2026, 01:10
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Армянская певица Naré покорила зрителей ярким номером.
Кто победил на Детском
Кто победил на Детском Евровидении-2026 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Кто победил на Детском Евровидении-2026
  • О чем песня Naré "BOO!" и чем запомнилось её выступление

Сегодня, 24 ноября, в поселке Та-Кали на Мальте состоялся финал Детского Евровидения-2026. Победу на песенном конкурсе одержала представительница Армении - певица Naré с композицией "BOO!".

По итогам голосования Армения получила 103 балла от профессионального жюри и ещё 99 баллов от зрителей. Общий результат страны составил 202 балла.

видео дня
Детское
Детское Евровидение-2026 - сколько баллов получила Армения / скриншот из видео

Настоящим фурором вечера стал зрелищный номер юной исполнительницы. Сцену и костюмы оформили в ярких розово-фиолетовых тонах, напоминающих стилистику популярных кукол-монстриков Monster High. Однако главной изюминкой постановки стал огромный розовый единорог, из которого во время выступления вырывался шквал искр. Naré смело залезла на него и, раскачиваясь, продолжила петь, продемонстрировав мощный вокал.

Детское
Детское Евровидение-2026 - выступление Армении / скриншот из видео

Детское Евровидение-2026: о чём песня Naré "BOO!"

Конкурсная композиция "BOO!" - энергичная песня о детских страхах и смелости встречаться с ними лицом к лицу. В тексте речь идет о знакомых многим переживаниях: прятки в комнате, выключенный свет, непонятные звуки ночью и жуткие тени.

Naré на единороге
Naré на единороге / скриншот из видео

Однако вместо того, чтобы прятаться или паниковать, героиня песни призывает превратить страх в игру. Она предлагает танцевать с тенями и смеяться в ответ на любые пугалки. Таким образом, "BOO!" передает идею о том, что даже то, что кажется страшным, можно встретить с юмором и смелостью.

Смотрите выступление победительницы Детского Евровидения-2026:

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Эрика Колесниченко вошла в топ-10 финала Детского Евровидения-2026. Представительница Украины выступила на сцене в Та-Кали (Мальта) с зажигательным треком "NOT A LULLABY", заняв по итогам голосования 9-е место.

Также Эрика Колесниченко покорила "Евровидение" зрелищным шоу, преодолев сложности со спецэффектами. Из-за мощной пиротехники во время репетиций представительнице Украины было трудно дышать, однако в финале артистка взяла себя в руки и безупречно исполнила свой конкурсный номер.

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Детское Евровидение

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса "Евровидение" с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

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