Экс-невеста Стиви Уандера прожила в его доме 38 лет: теперь певец требует ее выселить

Конфликт обострился летом 2026 года, когда представители музыканта попросили Кармен Эфферсон предоставить доступ к квартире.

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Стиви Уандер требует выселить бывшую невесту, которая прожила в его доме 38 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/steviewonderlegacy

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Почему Стиви Уандер решил выселить бывшую невесту

Что известно об отношениях Стиви Уандера и Кармен Эфферсон

Американский певец Стиви Уандер обратился в суд с требованием выселить Кармен Эфферсон, которая, по утверждению его представителей, проживает в принадлежащем ему доме в Лос-Анджелесе без арендной платы с 1988 года. Ранее женщина была помолвлена с музыкантом, однако после расставания продолжила жить в его недвижимости. Об этом сообщает People.

Согласно судебным документам, иск поступил в Высший суд Лос-Анджелеса. Сторона 76-летнего артиста утверждает, что Эфферсон поселилась в доме на основании устной договоренности, которая не предусматривала внесения арендной платы. Письменный договор аренды, как отмечается в иске, заключен не был.

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Почему Стиви Уандер решил выселить бывшую невесту

Конфликт обострился летом 2026 года, когда представители музыканта попросили Кармен Эфферсон предоставить доступ к квартире для проведения проверки страховой компанией.

Однако, согласно материалам дела, женщина отказалась впускать инспекторов. Она объяснила свою позицию тем, что чувствует себя "преследуемой" и не дает согласия на их визит.

В одном из электронных писем Эфферсон также предупредила юристов Уандера, что обратится в правоохранительные органы, если кто-либо попытается проникнуть на территорию без ее разрешения.

После этого, как утверждается в судебных документах, представители певца направили женщине уведомление с требованием освободить помещение в течение 30 дней.

Эфферсон должна была выехать до 27 августа, однако, по версии истца, продолжила проживать в доме. Теперь юристы музыканта просят суд прекратить действие устной договоренности, обязать женщину освободить недвижимость, а также взыскать с нее судебные издержки и предусмотренные законом убытки.

На данный момент об окончательном решении суда по этому делу публично не сообщалось.

Что известно об отношениях Стиви Уандера и Кармен Эфферсон

По информации американских СМИ, Эфферсон была невестой музыканта в конце 1980-х годов - примерно в то время, когда она поселилась в его доме. Позднее пара разорвала помолвку, однако женщина, как утверждает сторона Уандера, продолжила жить в принадлежащей ему недвижимости.

Представители певца и Кармен Эфферсон пока публично не прокомментировали судебный спор.

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О персоне: Стиви Уандер Стиви Уандер - американский соул-певец, композитор, продюсер и мультиинструменталист, оказавший колоссальное влияние на развитие музыки XX века. Музыкант ослеп вскоре после рождения, но это не помешало ему стать одним из самых успешных и признанных артистов в истории мировой поп- и R&B-сцены. Уандер - музыкант-виртуоз с вокальным диапазоном в четыре октавы. Он мастерски играет на клавишных, синтезаторах, барабанах и губной гармонике. За свою феноменальную карьеру он завоевал 25 премий "Грэмми" (включая награду за жизненные достижения), получил "Оскар", а также включен в Зал славы рок-н-ролла. Он написал более 2000 песен. Среди его визитных карточек - культовые композиции "Superstition", "Isn't She Lovely", "My Cherie Amour" и баллада "I Just Called to Say I Love You", получившая премию "Оскар". Его альбомы 1970-х годов - прежде всего "Talking Book" (1972), "Innervisions" (1973) и "Songs in the Key of Life" (1976) - признаны абсолютной классикой соула и фанка и регулярно входят в списки величайших музыкальных альбомов всех времен. Журнал Billboard официально включил Стиви Уандера в первую пятерку своего рейтинга "100 лучших артистов всех времён".

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