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Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения: "Отказывалась от этой операции"

Кристина Трохимчук
24 октября 2026, 10:52
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Звезда поразила признанием в больнице.
Alyona Alyona - бариатрическая операция
Alyona Alyona - бариатрическая операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Вы узнаете:

  • Почему Alyona Alyona решилась на операцию
  • К какому весу стремится исполнительница

Известная украинская рэперша Alyona Alyona решилась на серьезный шаг в борьбе за собственное здоровье. Вслед за актрисой Настей Ткаченко певица прибегла к бариатрической операции - хирургическому уменьшению желудка. Об этом артистка рассказала в видео, которое опубликовала прямо из больничной палаты в Instagram.

Звезда призналась, что перепробовала практически все возможные методы похудения - от жестких диет до популярных уколов для снижения веса. Однако из-за сильного аппетита, который сопровождает ее с детства, и напряженного рабочего графика добиться долгосрочного результата оказалось непросто. Примером для нее стала подруга, которая после аналогичной процедуры похудела со 140 до 75 килограммов и теперь легко удерживает вес.

видео дня
Alyona Alyona в больнице
Alyona Alyona в больнице / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я нахожусь в палате больницы, и сегодня у меня будет бариатрическая операция. Я поняла, что для того, чтобы полностью похудеть, мне нужно заморозить свою карьеру и положить всю жизнь на похудение. В силу нажитых привычек и моего графика по-другому нельзя. Я перепробовала все. Я отказывалась от этой операции много лет, хотя многие врачи мне говорили: "Это твой выход, это твоя таблетка в шоколаде", - поделилась Alyona Alyona.

Исполнительница отметила, что мечтает достичь отметки в 80 килограммов. Операцию ей провели неожиданно - в тот же день, когда она приехала на плановое обследование. Сейчас звезда восстанавливается после хирургического вмешательства. Она подчеркнула, что готова к любой реакции общества, поскольку считает это своим личным выбором.

Alyona Alyona - похудение
Alyona Alyona - похудение / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я прибегаю к механическим действиям, которые не позволят мне идти в еще больший вес, переедать. Для меня это очень важно: работать над собой, развиваться, меняться и быть примером. Я выбираю такой путь. Мне все равно, осудит ли меня кто-то или обесценит. Это мой путь", - подчеркнула певица.

Видео Alyona Alyona смотрите тут.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / инфографика: Главред

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О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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