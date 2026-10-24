Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения: "Отказывалась от этой операции"

Звезда поразила признанием в больнице.

https://stars.glavred.info/otkazyvalas-ot-etoy-operacii-alyona-alyona-umenshila-zheludok-radi-pohudeniya-10806659.html Ссылка скопирована

Alyona Alyona - бариатрическая операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Вы узнаете:

Почему Alyona Alyona решилась на операцию

К какому весу стремится исполнительница

Известная украинская рэперша Alyona Alyona решилась на серьезный шаг в борьбе за собственное здоровье. Вслед за актрисой Настей Ткаченко певица прибегла к бариатрической операции - хирургическому уменьшению желудка. Об этом артистка рассказала в видео, которое опубликовала прямо из больничной палаты в Instagram.

Звезда призналась, что перепробовала практически все возможные методы похудения - от жестких диет до популярных уколов для снижения веса. Однако из-за сильного аппетита, который сопровождает ее с детства, и напряженного рабочего графика добиться долгосрочного результата оказалось непросто. Примером для нее стала подруга, которая после аналогичной процедуры похудела со 140 до 75 килограммов и теперь легко удерживает вес.

видео дня

Alyona Alyona в больнице / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я нахожусь в палате больницы, и сегодня у меня будет бариатрическая операция. Я поняла, что для того, чтобы полностью похудеть, мне нужно заморозить свою карьеру и положить всю жизнь на похудение. В силу нажитых привычек и моего графика по-другому нельзя. Я перепробовала все. Я отказывалась от этой операции много лет, хотя многие врачи мне говорили: "Это твой выход, это твоя таблетка в шоколаде", - поделилась Alyona Alyona.

Исполнительница отметила, что мечтает достичь отметки в 80 килограммов. Операцию ей провели неожиданно - в тот же день, когда она приехала на плановое обследование. Сейчас звезда восстанавливается после хирургического вмешательства. Она подчеркнула, что готова к любой реакции общества, поскольку считает это своим личным выбором.

Alyona Alyona - похудение / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я прибегаю к механическим действиям, которые не позволят мне идти в еще больший вес, переедать. Для меня это очень важно: работать над собой, развиваться, меняться и быть примером. Я выбираю такой путь. Мне все равно, осудит ли меня кто-то или обесценит. Это мой путь", - подчеркнула певица.

Видео Alyona Alyona смотрите тут.

Alyona Alyona / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Макс Леонов удивил фанатов откровенным признанием во время интервью. Знаменитый танцор и победитель шоу "Танцы со звездами" рассказал, что уже около года находится в рядах ВСУ и стоит на защите государства.

Также София Ротару впервые за долгое время опубликовала новую запись в Instagram. Певица приурочила свое обращение к 24-й годовщине ухода из жизни любимого мужа Анатолия Евдокименко, адресовав ушедшему супругу трогательные слова на русском языке.

Читайте также:

О персоне: Alyona Alyona Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред