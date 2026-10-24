Затворница Ротару публично обратилась к мужу на русском языке — что она сказала

София Ротару нарушила молчание в болезненную для нее дату.

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София Ротару обратилась к мужу / колаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

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Как София Ротару почтила память любимого мужа

Что известно о причине смерти Анатолия Евдокименко

Легендарная украинская певица София Ротару, которая после начала полномасштабной войны практически исчезла из публичного пространства, вышла на связь по особому случаю в Instagram. Артистка нарушила молчание в болезненную для нее дату - 24-ю годовщину со дня смерти своего супруга, музыканта Анатолия Евдокименко.

Знаменитость опубликовала архивный снимок любимого человека в молодости. На фото Анатолий Евдокименко позирует перед камерой в украинской вышиванке с мягкой улыбкой. Певица обратилась к покойному мужу на русском языке.

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"Помню и люблю", - написала София Ротару.

София Ротару почтила память Анатолия Евдокименко / фото: instagram.com, София Ротару

София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили в браке 34 года - с 1968 по 2002 год. Они познакомились в Черновцах, когда Анатолий играл на трубе в студенческом оркестре, а София только начинала свой музыкальный путь. Их союз был не только семейным, но и творческим: Евдокименко стал руководителем легендарного ансамбля "Червона рута", с которым выступала Ротару, и помогал организовывать ее масштабные гастроли. В 1970 году у пары родился сын Руслан.

София Ротару - личная жизнь / фото: instagram.com, София Ротару

Трагедия произошла 23 октября 2002 года: Анатолий Евдокименко скоропостижно скончался в Киеве от инсульта. Смерть супруга стала тяжелым ударом для певицы, после которого она на длительное время приостановила концертную деятельность.

София Ротару / инфографика: Главред

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О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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