Верка Сердючка сняла звезду на сцене и сделала важное заявление

Вы узнаете:
- Какой неожиданный жест совершил Андрей Данилко
- Какое желание загадала Верка Сердючка
Известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, во время концерта во Франции неожиданно снял звезду и сделал эмоциональное заявление о войне в Украине. Видео трогательного момента появилось в Instagram.
Концерт артиста состоялся 21 октября в легендарном парижском зале Bataclan в рамках благотворительного европейского тура. В конце выступления Данилко совершил символический поступок - полностью снял с головы культовую серебристую звезду, которая является визитной карточкой образа Сердючки. После этого артист со сцены озвучил главное желание всех украинцев.
"Чтобы вы все загадали желание. А желание у нас одно - чтобы закончилась эта война! Слава Украине!" - прокричал со сцены Андрей Данилко.
Зал встретил искренний порыв любимого исполнителя оглушительными овациями. В комментариях под видео поклонники также массово поддержали артиста.
"Слова Сердючки да богу в уши".
"Скорей бы. Верка всегда дело говорит".
"Андрей Данилко - это лучший артист!"
Напомним, что перед выступлением артист успел насладиться атмосферой французской столицы. Верка Сердючка устроила эффектную фотосессию на самом верхнем этаже знаменитой Эйфелевой башни.
Видео с выступления Верки Сердючки в Париже смотрите тут.
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О персоне: Андрей Данилко
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
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