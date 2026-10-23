"Его больше нет": внезапно умер известный российский актер-пропагандист

В России скоропостижно скончался 44-летний актер фильма "Мы из будущего" Андрей Терентьев.

https://stars.glavred.info/ego-bolshe-net-vnezapno-umer-izvestnyy-rossiyskiy-akter-propagandist-10806497.html Ссылка скопирована

Андрей Терентьев умер / коллаж: Главред, фото: Стархит, Shot

Вы узнаете:

Причина смерти Андрея Терентьева

Почему против актера были введены санкции Минкульта Украины

В России внезапно ушел из жизни 44-летний актер Андрей Терентьев, получивший широкую известность благодаря роли Спирта в фантастическом фильме "Мы из будущего". О смерти артиста сообщили росСМИ.

Как стало известно из российских источников и сообщений близких артиста, актер скончался в ночь с 19 на 20 октября. Причиной внезапной смерти стала запущенная открытая язва желудка, которая спровоцировала острую сердечную недостаточность и остановку сердца. Представители российской кинокомпании "Триикс Медиа" выразили соболезнования в связи с неожиданной утратой.

видео дня

Андрей Терентьев - причина смерти / фото: kino-teatr.ru

"Зрителям он запомнился по многим ролям в наших фильмах и сериалах. Не верится, что его с нами больше нет. Вечная память", - заявила генеральный продюсер Инесса Юрченко.

Андрей Терентьев исполнил главные роли в кинопроектах "Филин", "Подсудимый" и "Беглец". Также он снимался в проектах "Морские дьяволы - 4", "Вопрос чести", "Пилигрим", "Мы из будущего" и других. Актера похоронят в Казани после прощания в Санкт-Петербурге.

Андрей Терентьев в пропагандистском фильме "Солнцепек" / фото: kino-teatr.ru

Андрей Терентьев - санкции Украины

Андрей Терентьев публично не выступал с развернутыми политическими заявлениями относительно полномасштабной войны в Украине. Однако в 2021 году он снялся в российском художественном фильме "Солнцепек", посвященном началу войны России против Украины в 2014 году на Донбассе. Из-за участия в этой картине, которую украинская сторона и Министерство культуры квалифицировали как кинопропаганду, актер был внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Юлия Мотрук решилась на серьезные перемены в жизни и переехала из столицы. Звезда "Дизель шоу" откровенно рассказала фанатам, что продала собственное жилье в Киеве, чтобы начать новую главу и на постоянной основе обосноваться в Закарпатье.

Также Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и ряд других российских артистов угодили в громкий скандал. По информации СМИ, рекламируемый ими интернет-магазин обманул примерно 200 клиентов на общую сумму около 10 миллионов рублей.

Читайте также:

О персоне: Андрей Терентьев Андрей Терентьев - российский актёр театра и кино, театральный режиссер. Получил известность после роли Спирта (Андрея Смирнова) в фантастическом фильме о путешествии во времени "Мы из будущего" режиссёра Андрея Малюкова. Из-за съемок в фильме "Солнцепек", который украинский Минкульт квалифицировал как кинопропаганду, Андрей Терентьев и другие актеры попали в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред