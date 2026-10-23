Путинистка Долина замешана в новой афере: звезды "надули" 200 россиян

Российские звезды засветились в рекламе мошенников, которые обманули россиян на 10 миллионов рублей.

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Долина и Волочкова рекламировали мошенников / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как Долина, Волочкова и Шаляпин попали в скандал

Почему звезды согласились рекламировать мошенников

Российские звезды-путинисты Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и другие знаменитости оказались в центре крупного мошеннического скандала. Как сообщают росСМИ, около 200 человек остались без денег и гаджетов после покупок в магазине, который рекламировали артисты.

Знаменитости, ранее активно поддерживавшие российскую агрессию против Украины, продвигали интернет-магазин "АйфонБерри", позднее переименованный в "Магазин Вилсаком". После покупок в нем около 200 человек, по их словам, остались без денег и заказанных гаджетов. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 10 миллионов рублей.

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Российские звезды рекламировали магазин за iPhone / фото: Mash

По словам пострадавших, клиентов привлекали скидками до 30% на популярную технику Apple, Samsung и Dyson. От покупателей требовали стопроцентную предоплату, обещая доставить заказы напрямую из Дубая в течение 30 дней. Однако посылки якобы "зависали" на этапе растаможки, а деньги за отмененные заказы покупателям не возвращали.

Вскоре сайт "АйфонБерри" прекратил работу и сменил название на "Магазин Вилсаком". К обманутым покупателям присоединились около 20 бывших сотрудников магазина, заявивших, что им не выплатили зарплату в полном объеме. Сейчас пострадавшие готовят коллективные заявления в полицию.

Лариса Долина снова попала в мошеннический скандал / фото: t.me, Лариса Долина

Одним из артистов, прокомментировавших ситуацию, стал Прохор Шаляпин. По словам певца, ему и другим знаменитостям предложили новый iPhone в подарок за рекламный ролик. Организаторы уверяли артистов, что все документы абсолютно "чистые", а негативные сообщения в личных блогах называли происками конкурентов. Однако уже через три дня после публикации рекламных интеграций в соцсетях подписчики начали массово жаловаться на обман. При этом организаторы схемы, как утверждается, оперативно удалили всю переписку со знаменитостями.

Лариса Долина получила iPhone за рекламу мошенников / скрин из видео

Имя Ларисы Долиной ранее уже оказывалось в центре масштабного скандала, который прозвали "афера Долиной". Певица стала жертвой изощренной схемы, в результате которой продала свою элитную пятикомнатную квартиру в центре Москвы более чем за 100 миллионов рублей, а вырученные деньги перевела злоумышленникам.

После этого Долина заявила, что стала жертвой обмана, и обратилась в суд. В результате сделку признали недействительной, что создало прецедент для новой мошеннической схемы. На фоне скандала певица также отметилась громкими обвинениями в адрес Украины.

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О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина - советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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