"Приятный бонус на пиво: Дядя Жора рассказал о заработках украинских артистов

Дядя Жора объяснил, что популярность песни не гарантирует исполнителю высоких заработков.

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Дядя Жора назвал заработки украинских артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dyadya_jora

Кратко:

Основным источником заработка Дяди Жоры остается работа в ивент-сфере

В Украине монетизация - это не такая популярная вещь, как за границей

Украинский шоумен и певец Дядя Жора рассказал, сколько исполнители могут получать от монетизации музыки и почему даже миллионы просмотров не всегда приносят значительные доходы. По словам артиста, основным источником его заработка остается работа в ивент-сфере, а музыкальное творчество требует серьезных финансовых вложений.

В интервью программе "Утро Дома" шоумен объяснил, что популярность песни не гарантирует исполнителю высоких заработков. В качестве примера он привел свой клип "Отменим планы", который набрал более 14 миллионов просмотров на YouTube. Несмотря на такой результат, рассчитывать исключительно на доходы от видеоплатформ украинским артистам непросто.

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По словам Дяди Жоры, украинский рынок монетизации существенно отличается от американского, где музыканты могут получать значительно больше благодаря просмотрам своего контента.

"В Украине монетизация - это не такая популярная вещь, как за границей. В США артисты зарабатывают большие деньги по монетизации, а у нас это скорее просто приятный бонус "на пиво". Но для этого должны быть миллионные просмотры", - отметил шоумен.

Он также озвучил приблизительную сумму, которую может принести миллион просмотров видео. По оценке артиста, речь идет примерно о тысяче долларов, хотя фактический доход в настоящее время может быть и ниже.

Именно поэтому Дядя Жора не рассматривает музыку как основной источник заработка. По его словам, финансовую стабильность ему обеспечивает деятельность в ивент-сфере, тогда как выступления и создание песен остаются прежде всего творческим увлечением.

При этом шоумен подчеркнул, что музыкальная карьера требует немалых расходов, поэтому начинающим исполнителям не стоит рассчитывать на быструю прибыль только благодаря популярности своих композиций.

"Музыка - это не заработок, а дорогая игрушка. Тот, кто пробовал петь и поет сейчас, знает, что это действительно дорого", - подытожил Дядя Жора.

Дядя Жора / Инфографика: Главред

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О персоне: Дядя Жора Дядя Жора - украинский шоумен, ведущий, комик и актер. Продюсер групп "Opium" и "Action". В прошлом капитан команды КВН "Три толстяка", резидент Comedy Club UA. Владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company", сообщает Википедия.

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