Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Приятный бонус на пиво: Дядя Жора рассказал о заработках украинских артистов

Виталий Кирсанов
22 октября 2026, 09:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дядя Жора объяснил, что популярность песни не гарантирует исполнителю высоких заработков.
Дядя Жора назвал заработки украинских артистов
Дядя Жора назвал заработки украинских артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dyadya_jora

Кратко:

  • Основным источником заработка Дяди Жоры остается работа в ивент-сфере
  • В Украине монетизация - это не такая популярная вещь, как за границей

Украинский шоумен и певец Дядя Жора рассказал, сколько исполнители могут получать от монетизации музыки и почему даже миллионы просмотров не всегда приносят значительные доходы. По словам артиста, основным источником его заработка остается работа в ивент-сфере, а музыкальное творчество требует серьезных финансовых вложений.

В интервью программе "Утро Дома" шоумен объяснил, что популярность песни не гарантирует исполнителю высоких заработков. В качестве примера он привел свой клип "Отменим планы", который набрал более 14 миллионов просмотров на YouTube. Несмотря на такой результат, рассчитывать исключительно на доходы от видеоплатформ украинским артистам непросто.

видео дня

По словам Дяди Жоры, украинский рынок монетизации существенно отличается от американского, где музыканты могут получать значительно больше благодаря просмотрам своего контента.

"В Украине монетизация - это не такая популярная вещь, как за границей. В США артисты зарабатывают большие деньги по монетизации, а у нас это скорее просто приятный бонус "на пиво". Но для этого должны быть миллионные просмотры", - отметил шоумен.

Он также озвучил приблизительную сумму, которую может принести миллион просмотров видео. По оценке артиста, речь идет примерно о тысяче долларов, хотя фактический доход в настоящее время может быть и ниже.

Именно поэтому Дядя Жора не рассматривает музыку как основной источник заработка. По его словам, финансовую стабильность ему обеспечивает деятельность в ивент-сфере, тогда как выступления и создание песен остаются прежде всего творческим увлечением.

При этом шоумен подчеркнул, что музыкальная карьера требует немалых расходов, поэтому начинающим исполнителям не стоит рассчитывать на быструю прибыль только благодаря популярности своих композиций.

"Музыка - это не заработок, а дорогая игрушка. Тот, кто пробовал петь и поет сейчас, знает, что это действительно дорого", - подытожил Дядя Жора.

Інфографіка Дядя Жора рос
Дядя Жора / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Элина Свитолина ошеломила поклонников откровенным заявлением о проблемах в личной жизни. Спортсменка призналась в Instagram, что не была счастлива в браке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Ранее также известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дядя Жора

Дядя Жора - украинский шоумен, ведущий, комик и актер. Продюсер групп "Opium" и "Action". В прошлом капитан команды КВН "Три толстяка", резидент Comedy Club UA. Владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Дядя Жора новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атаки

Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атаки

10:19Война
РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

09:54Украина
РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракета

РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракета

09:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

Последние новости

10:33

Гороскоп на завтра, 23 октября: Девам — переживания, Стрельцам — радость

10:19

Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атакиФото

09:54

"Приятный бонус на пиво: Дядя Жора рассказал о заработках украинских артистов

09:54

РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

09:44

США задабривают людоеда по его же схеме: Невзлин объяснил логику Путинамнение

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
09:20

РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракетаФото

08:55

Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США – NYT

08:31

Удар по Харькову и Лозовскому району: погибла женщина, ранены двое детей

08:03

В Киеве ограничили движение метро после обстрела: какие станции работают

Реклама
07:35

Под Москвой прогремели взрывы: атакована база ремонта российских ЗРК в Серпухове

06:44

Ночная атака на Киев: 1 жертва, более 20 раненых, повреждена станция скорой и мостФото

05:31

Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: поможет обычное средство из кухни

04:44

Красная нить на левом запястье: что означает популярный оберег

04:02

Дрова могут испортиться даже в сарае: сколько лет их можно хранитьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

03:32

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

02:16

Картофельное пюре получится в разы вкуснее: что нужно сделать сразу после варки

01:45

Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков

21 октября, среда
23:36

Свитолина сообщила мужу о решении развестись по телефону: что узнали СМИ

23:32

Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд

Реклама
23:03

Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

23:00

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

22:37

72-летний Макаревич снова станет отцом: что известно

22:10

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

22:09

Федишин впервые показала себя после потери дочери

22:02

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

21:24

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

20:08

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

19:59

Кофе легко испортить ещё до заваривания: какую воду заливать в кофеварку

19:50

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффамнение

19:42

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

19:38

Нельзя игнорировать: что нужно сделать осенью, чтобы подготовить автомобиль к зимеВидео

19:30

Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

19:13

Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

19:10

Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производствомнение

19:02

РФ готовит новый массированный удар по Украине: какие регионы под угрозой атаки

18:59

Голубцы не будут рваться: какую капусту нужно выбирать для блюда

18:50

Маринованные грибы получатся хрустящими и ароматными: что добавить в банку

18:39

Крещение в 2027 году: когда можно крестить ребёнка и каких дат следует избегать

18:14

Как правильно стирать любые одеяла, чтобы не повредить ткань и швы: простые правила

Реклама
18:11

Гороскоп на ноябрь 2026 года: Козерогам — новые цели, Близнецам — важные решения

17:59

Министр Калашник: Украина получит 60 млн евро на модернизацию пунктов пропуска с ЕС

17:57

Злочевский переиграл государство? Минэкономики направило жалобу в СБУ на тех, на кого жалуются, — Таран

17:49

Чат села "взорвался" из-за пяти коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

17:49

Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

17:29

Зачем класть медную монету в вазу с цветами: что показал эксперимент

17:15

Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки

17:09

Батарея горячая, а в комнате все равно холодно: что следует проверить в первую очередь

17:07

Гороскоп на сегодня, 22 октября: Овнам — удача, Девам — трудности

17:03

Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять