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"Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение

Кристина Трохимчук
23 октября 2026, 10:49
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Слава Красовская развелась с мужем после 14 лет отношений.
Слава Красовская - развод
Слава Красовская - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Красовская

Вы узнаете:

  • Слава Красовская объявила о разводе
  • Что известно о бывшем муже актрисы

Звезда популярных украинских сериалов "Крепостная", "Женский доктор" и "Опер по вызову", актриса Слава Красовская, ошеломила поклонников новостью об изменениях в личной жизни. Знаменитость официально объявила в Instagram о разводе со своим мужем Александром.

Актриса опубликовала в соцсетях эмоциональное видео и с присущим ей юмором обратилась к подписчикам. Звезда также пошутила об участии в популярном романтическом реалити вместе со своей коллегой Антониной Хижняк.

видео дня
Слава Красовская официально развелась
Слава Красовская официально развелась / скрин из видео

"Официально – холостячка. Где там занимать очередь за Тоней?" - заявила артистка.

Также Слава раскрыла точную дату расторжения брака и отметила, что не собирается долго оставаться одинокой.

"Брак разорван 20.10.2026. Надолго ли – ставки принимаются в комментариях", - написала Красовская.

Публикация актрисы вызвала бурное обсуждение в комментариях. Один из пользователей выразил сожаление, что в современном обществе якобы стало нормой хвастаться расторжением брака. На что Красовская выдала мудрый и резкий ответ, объяснив свою позицию.

Слава Красовская - личная жизнь
Слава Красовская - личная жизнь / скрин из видео

"Потому что это большое счастье - найти в себе силы и смелость признать свою ошибку", - ответила актриса

Со своим бывшим мужем Александром, который также работает в театре, Слава познакомилась еще во время учебы в институте. В общей сложности их отношения длились около 14 лет, из которых шесть лет они состояли в официальном браке. Свадьба пары состоялась в сентябре 2020 года.

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О персоне: Станислава Красовская

Станислава Красовская - украинская актриса театра, кино и дубляжа, сообщает Википедия. Изначально поступила на факультет журналистики Киевского университета, однако позже перевелась в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (мастерская Ю. Высоцкого), который окончила в 2012 году. Является актрисой Украинского малого драматического театра. В кино снимается с 2011 года, а широкую известность получила в 2018 году благодаря роли психолога-криминалиста Лидии в детективном сериале "Опер по вызову".

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