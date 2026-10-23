"Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение

Вы узнаете:
- Слава Красовская объявила о разводе
- Что известно о бывшем муже актрисы
Звезда популярных украинских сериалов "Крепостная", "Женский доктор" и "Опер по вызову", актриса Слава Красовская, ошеломила поклонников новостью об изменениях в личной жизни. Знаменитость официально объявила в Instagram о разводе со своим мужем Александром.
Актриса опубликовала в соцсетях эмоциональное видео и с присущим ей юмором обратилась к подписчикам. Звезда также пошутила об участии в популярном романтическом реалити вместе со своей коллегой Антониной Хижняк.
"Официально – холостячка. Где там занимать очередь за Тоней?" - заявила артистка.
Также Слава раскрыла точную дату расторжения брака и отметила, что не собирается долго оставаться одинокой.
"Брак разорван 20.10.2026. Надолго ли – ставки принимаются в комментариях", - написала Красовская.
Публикация актрисы вызвала бурное обсуждение в комментариях. Один из пользователей выразил сожаление, что в современном обществе якобы стало нормой хвастаться расторжением брака. На что Красовская выдала мудрый и резкий ответ, объяснив свою позицию.
"Потому что это большое счастье - найти в себе силы и смелость признать свою ошибку", - ответила актриса
Со своим бывшим мужем Александром, который также работает в театре, Слава познакомилась еще во время учебы в институте. В общей сложности их отношения длились около 14 лет, из которых шесть лет они состояли в официальном браке. Свадьба пары состоялась в сентябре 2020 года.
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О персоне: Станислава Красовская
Станислава Красовская - украинская актриса театра, кино и дубляжа, сообщает Википедия. Изначально поступила на факультет журналистики Киевского университета, однако позже перевелась в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (мастерская Ю. Высоцкого), который окончила в 2012 году. Является актрисой Украинского малого драматического театра. В кино снимается с 2011 года, а широкую известность получила в 2018 году благодаря роли психолога-криминалиста Лидии в детективном сериале "Опер по вызову".
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