Оззи Осборну грозила смерть на сцене: вдова рассказала о предупреждении врачей

Лидер группы Black Sabbath выступил на концерте Back To The Beginning, несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем.

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Врачи предупреждали Оззи Осборна об опасности перед концертом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, instagram.com/sharonosbourne

Кратко:

Врачи предупреждали Оззи Осборна об опасности перед концертом

Последние недели жизни Оззи Осборн провел счастливым

Вдова легендарного рок-музыканта Оззи Осборна Шерон рассказала о критическом состоянии здоровья мужа перед его прощальным выступлением на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. По ее словам, врачи предупреждали артиста об опасности для жизни, однако он все равно решил выйти на сцену. При этом семья намеренно не раскрывала окружающим всю серьезность его болезни. Об этом сообщает Mirror.

Лидер группы Black Sabbath выступил на концерте Back To The Beginning, несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем. Как призналась Шерон, состояние музыканта было настолько тяжелым, что о нем не знали даже участники коллектива и собственные дети пары.

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"Я была напугана до смерти. Он выступил прекрасно, и это видно в фильме. Но ребята из Black Sabbath даже не подозревали, насколько Оззи был болен. Мы не рассказывали об этом даже нашим детям. Никто не знал всей правды", - поделилась она.

Помимо болезни Паркинсона и последствий серьезных травм после падений, Осборн страдал эмфиземой легких. Из-за этого ему было трудно дышать, а каждое выступление требовало огромных усилий.

По словам Шерон, музыкант переживал, сможет ли его организм выдержать нагрузку и позволят ли легкие исполнить песни. Его самочувствие постоянно менялось: после нескольких относительно хороших дней могли наступить периоды сильной одышки и проблем с дыханием.

"Он просто молился, чтобы легкие выдержали и он смог спеть. Ему было невероятно тяжело дышать. Никогда не знаешь, как всё пройдет на следующий день: два дня он мог чувствовать себя хорошо, а на третий просыпался с хрипами и одышкой", - рассказала жена рокера.

Врачи предупреждали Оззи об опасности перед концертом

Как вспомнила Шерон, примерно за десять дней до выступления медики предупредили артиста, что концерт может стоить ему жизни. Однако Оззи не собирался отказываться от данного поклонникам обещания.

"Он категорически сказал: "Нет, я дал слово и я это сделаю. Пусть будет, что будет"", - рассказала она.

Несмотря на тяжелое состояние, прощальное шоу Back To The Beginning стало для музыканта источником радости. По словам Шерон, после концерта он словно вновь обрел силы и провел последние недели жизни счастливым, окруженным любовью и благодарностью поклонников.

Жена артиста отметила, что за долгое время семья редко видела его настолько радостным и улыбающимся.

Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года, через 17 дней после прощального концерта в Бирмингеме. Согласно сообщениям о его смерти, причиной стал сердечный приступ.

Оззи Осборн - подробности

6 июля 2025 года Оззи Осборн сыграл свой прощальный концерт с группой Black Sabbath на фестивале в Бирмингеме в Великобритании.

22 июля 2025 года из жизни ушел Оззи Осборн - британский певец и музыкант, который навсегда оставил свой след в истории рока. Смерть 76-летнего Принца тьмы не была неожиданностью ни для его семьи, ни для поклонников - 20 лет он страдал от болезни Паркинсона, а за несколько месяцев до конца утратил способность ходить. В 2020-ом у Оззи обнаружили эмфизему легких.

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О персоне: Оззи Осборн Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала", сообщает Википедия.

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