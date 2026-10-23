"Взрывы прямо над нами": Решетник с тремя детьми попал под обстрел

Вы узнаете:
- Что случилось с Григорием Решетником и его детьми
- Как ведущий отреагировал на обстрел
Известный украинский шоумен Григорий Решетник попал под обстрел вместе с тремя детьми. В своем Instagram ведущий проекта "Холостяк" рассказал об ужасе, который пришлось испытать его семье.
По словам знаменитости, ночь выдалась ужасной и прошла под непрерывные взрывы. Утром, после отбоя тревоги, семья попыталась отвезти детей в школу, однако по дороге воздушная тревога началась снова - прямо над их машиной раздавались звуки работы ПВО и взрывы. Из-за пробки семья оказалась заблокирована на дороге. Григорий признался, что старался успокоить сыновей, но сам переживал колоссальный стресс.
"Ужасная ночь, со сплошными взрывами... утром, после тревоги, выехали в школу... по дороге снова начинается тревога, сбития, взрывы прямо над нами... мы стоим в пробке, деваться некуда, говорю сыновьям - не переживайте - все под контролем, а сам про себя думаю, под каким таким контролем... за океаном это называют гуманизмом - просто безумие какое-то, надеюсь, прозрение когда-то к ним все-таки придет!", - поделился шоумен.
В завершение Решетник выразил огромную благодарность украинским защитникам и призвал соотечественников беречь себя и своих детей.
"А пока хотел в очередной раз поблагодарить наши Силы Обороны. Берегите себя и детей, родные украинцы!", - написал ведущий.
Григорий Решетник - дети
Григорий Решетник вместе с женой Кристиной воспитывают трех сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Пара также высказывала желание родить четвертого ребенка или рассмотреть возможность усыновления.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что в России внезапно ушел из жизни 44-летний актер Андрей Терентьев, получивший широкую известность благодаря роли Спирта в фантастическом фильме "Мы из будущего". Терентьев был внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Также Юлия Мотрук решилась на кардинальные перемены и сменила столичную прописку на живописные пейзажи Закарпатья. Звезда "Дизель шоу" призналась подписчикам, что продает свою квартиру в Киеве и готова окончательно переехать.
Читайте также:
- "Продаю квартиру": звезда "Дизель шоу" раскрыла, куда переезжает из Киева
- Путинистка Долина замешана в новой афере: звезды "надули" 200 россиян
- "Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение
О персоне: Григорий Решетник
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред