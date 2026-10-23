"Взрывы прямо над нами": Решетник с тремя детьми попал под обстрел

Популярный ведущий оказался в эпицентре обстрела вместе с тремя сыновьями.

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Григорий Решетник попал под обстрел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Решетник

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Что случилось с Григорием Решетником и его детьми

Как ведущий отреагировал на обстрел

Известный украинский шоумен Григорий Решетник попал под обстрел вместе с тремя детьми. В своем Instagram ведущий проекта "Холостяк" рассказал об ужасе, который пришлось испытать его семье.

По словам знаменитости, ночь выдалась ужасной и прошла под непрерывные взрывы. Утром, после отбоя тревоги, семья попыталась отвезти детей в школу, однако по дороге воздушная тревога началась снова - прямо над их машиной раздавались звуки работы ПВО и взрывы. Из-за пробки семья оказалась заблокирована на дороге. Григорий признался, что старался успокоить сыновей, но сам переживал колоссальный стресс.

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Григорий Решетник - атака на Киев / фото: instagram.com, Григорий Решетник

"Ужасная ночь, со сплошными взрывами... утром, после тревоги, выехали в школу... по дороге снова начинается тревога, сбития, взрывы прямо над нами... мы стоим в пробке, деваться некуда, говорю сыновьям - не переживайте - все под контролем, а сам про себя думаю, под каким таким контролем... за океаном это называют гуманизмом - просто безумие какое-то, надеюсь, прозрение когда-то к ним все-таки придет!", - поделился шоумен.

В завершение Решетник выразил огромную благодарность украинским защитникам и призвал соотечественников беречь себя и своих детей.

Что случилось с Григорием Решетником / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"А пока хотел в очередной раз поблагодарить наши Силы Обороны. Берегите себя и детей, родные украинцы!", - написал ведущий.

Григорий Решетник - дети

Григорий Решетник вместе с женой Кристиной во спитывают трех сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Пара также высказывала желание родить четвертого ребенка или рассмотреть возможность усыновления.

Григорий Решетник / инфографика: Главред

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О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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