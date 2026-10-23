Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Жерар Депардье направил деньги от проданной российской квартиры на помощь Вооруженным силам Украины, утверждает Андрей Халпахчи.

https://stars.glavred.info/putinist-zherar-deparde-prodal-kvartiru-v-rf-i-peredal-dengi-vsu-prodyuser-10806545.html Ссылка скопирована

Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ / коллаж: Главред, фото: Википедия, kanaldim.tv

Кратко:

О поступке Депардье в Украине мало кто знает

Артист ранее приезжал в Украину на фестиваль "Молодость"

Французский актер Жерар Депардье, который ранее поддерживал дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, продал свою недвижимость в РФ, а вырученные средства направил на помощь Вооруженным силам Украины. Об этом рассказал украинский киновед и продюсер, многолетний руководитель кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

В интервью OBOZ.UA он поделился подробностями об отношениях с актером, который неоднократно приезжал в Киев на кинофестиваль, и рассказал о его поступке, о котором, по словам продюсера, в Украине мало кто знает.

видео дня

"Жерар Депардье - очень специфическая личность. Безусловно, это и огромная звезда, фантастический и замечательный актер, но иногда ведет себя ну как ребенок. Все помнят его дружбу с Путиным, из-за которой сегодня он стал для многих персоной нон грата. Но, с другой стороны, никто у нас не знает, что он продал свою квартиру в России, а деньги перевел на ВСУ", - отметил Халпахчи.

Продюсер также вспомнил визиты французского актера на фестиваль "Молодость". По его словам, как минимум дважды Депардье приезжал на мероприятие бесплатно. При этом на 40-м кинофестивале "Молодость" актер стал ведущим масштабной церемонии в Национальной опере Украины. Тогда событие поддерживал телеканал "Украина", который выплатил артисту гонорар.

Что Депардье говорил о России и войне в Украине

Жерар Депардье неоднократно высказывался о России и полномасштабной войне против Украины. В 2013 году актер получил российское гражданство.

В феврале 2023 года Депардье назвал войну "большой ерундой" и заявил, что по-прежнему считает себя россиянином. Как сообщало немецкое издание Augsburger Allgemeine, он также подчеркнул: "Для меня ничего не изменилось. Я все еще россиянин. Я люблю русскую культуру".

В то же время весной 2022 года актер заявлял, что не поддерживает действия российского политического руководства. Он призывал стороны к переговорам и обещал оказать финансовую помощь в восстановлении Украины.

Отметим, в 2015 году СБУ запретила Депардье въезжать в Украину, а также его внесли в "черный список" Минкульта.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в России внезапно ушел из жизни 44-летний актер Андрей Терентьев, получивший широкую известность благодаря роли Спирта в фантастическом фильме "Мы из будущего". Терентьев был внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Также Юлия Мотрук решилась на кардинальные перемены и сменила столичную прописку на живописные пейзажи Закарпатья. Звезда "Дизель шоу" призналась подписчикам, что продает свою квартиру в Киеве и готова окончательно переехать.

Читайте также:

О персоне: Жерар Депардье Жерар Депардье - французский актер театра и кино, режиссер и продюсер. За свою карьеру, начавшуюся в конце 1960-х годов, он сыграл более чем в 200 фильмах, охватывая диапазон от глубоких драматических ролей до культовых комедийных образов. Депардье - двукратный лауреат высшей французской кинопремии "Сезар", обладатель американского "Золотого глобуса", а также призов Каннского и Венецианского кинофестивалей. Кавалер ордена Почетного легиона. В 2012 году Депардье публично отказался от французского гражданства из-за высоких налогов на богатство. В январе 2013 года он получил гражданство России, открыто дружил с Владимиром Путиным и получал недвижимость в регионах РФ. Позже он также получил паспорт ОАЭ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году актер осудил действия Кремля, назвав их "безумными эксцессами". Позже стало известно, что он тайно продал свою российскую недвижимость, а полученные средства направил на помощь Вооруженным силам Украины. При этом Депардье подчеркивал, что продолжает любить русскую культуру. В последние годы репутация актера сильно пострадала из-за многочисленных обвинений в домогательствах на съемочных площадках. В мае 2025 года он был признан виновным судом и приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред