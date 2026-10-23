"Второй шанс жить": известный певец объяснил, почему три года прожил в Польше

Победитель "Шанса" Павел Табаков рассказал, почему уехал в Польшу и вернулся в Украину.

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Павел Табаков рассказал, почему уехал в Польшу и вернулся в Украину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Pavlo.Tabakov

Кратко:

В Польше Павел Табаков вместе с близкими прожил три года

Семья поселилась в Гданьске, где Табаков проходил лечение

Украинский певец Павел Табаков, победитель музыкального проекта "Шанс", объяснил, почему после начала полномасштабной войны переехал с семьей в Польшу и что стало причиной возвращения во Львов. Оказалось, что решение было связано не только с войной, но и с необходимостью лечения онкологического заболевания. Об этом Табаков рассказал в интервью BLIK.ua.

В Польше артист вместе с близкими прожил три года. Семья поселилась в Гданьске, где Табаков проходил лечение. До этого певец около десяти лет жил в Киеве, а в 2018 году переехал во Львов. Теперь он снова работает в Украине и занимается развитием творческих проектов.

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"Мы десять лет прожили в Киеве. Затем выехали во Львов еще в 2018 году. А когда началась полномасштабная война, уехали в Польшу. В Гданьске прожили три года, и это было связано с лечением в первую очередь", - рассказал Табаков.

Сейчас исполнитель сосредоточен на работе во Львове. Вместе со своей командой он занимается музыкальными, образовательными и театральными проектами. Среди ближайших планов - продолжение детского мюзикла. Подготовка к постановкам включает работу над костюмами и организацию будущих выступлений.

Певец также размышляет о будущем своей дочери Анастасии. Табаков хотел бы, чтобы она получала образование в Киеве, однако окончательное решение будет зависеть от ситуации с безопасностью. В качестве альтернативных вариантов семья рассматривает Львов и Варшаву.

Павел Табаков рассказал о борьбе с раком

Одним из самых сложных испытаний в жизни артиста стала борьба с онкологическим заболеванием. Ранее он рассказывал, что у него диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Певец прошел тяжелый курс лечения, после которого смог вернуться к привычной жизни и творческой деятельности.

Табаков признается, что теперь особенно ценит возможность работать и заниматься любимым делом.

"Слава Богу, что дал мне второй шанс жить. Я каждый день благодарю Господа. И вечером благодарю Господа. Потому что с четвертой стадией онкологии это было непросто. Я прошел довольно тяжелое лечение. Бог оставил меня в живых. И я за это ему благодарен, что могу творить, что я работоспособен", - поделился артист.

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О персоне: Павел Табаков Павел Табаков - украинский певец, музыкант, композитор, аранжировщик. Победитель пятого сезона телепроекта "Шанс". Полуфиналист второго сезона шоу "Україна має талант". Участник национального отбора на конкурс Евровидение 2011 года. Победитель телепроекта "Голос Країни-2", сообщает Википедия.

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