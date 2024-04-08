Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе

Известный украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 6 апреля дал первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину концерт ‒ но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который давно облюбовали для выступлений артисты-путинисты. На инцидент обратил внимание специализированный портал "Музвар".
Вместе с Потапом на сцене пели участник его продюсерского проекта ‒ поп-группы MOZGI ‒ под псевдонимом Dred и ди-джей. А вот все женские партии из потаповских хитов исполняла не его супруга Настя Каменских, а некая певица Дарья Шевченко.
На сцене клуба рэпер исполнил старые хиты групп MOZGI и "Время и Стекло" и, естественно, коллектива "Потап и Настя". Более того, клуб Kingzclub Villingen-Schwenningen, где проходил концерт, давно славится своей пророссийской позицией. В частности, туда с концертами проезжало немало российских артистов-путинистов, которые поддерживают войну в Украине, а в феврале этого года в клубе вообще проводили так называемые "русские ночи".
Сам Потап скандал пока не прокомментировал. Однако из его страницы в Instagram понятно, что он 6 апреля выступал в вышеуказанном клубе ‒ и сделал соответствующую отметку.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Потап скандалы - последние новости:
Ранее украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который уехал из Украины во время полномасштабной войны, попал в скандал из-за немецкой афиши, в которой он числился "артистом российского ретро".
Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
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