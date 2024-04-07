Потап дал неожиданное объяснение обилию "зашкваров" с его участием

Алексей Потапенко, похоже, ничуть не огорчен дурной славой, которая стала постепенно его окружать.

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Потап скандалы - почему Потап попадает в скандалы в последнее время / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Сверхпопулярный в Украине до полномасштабной войны Потап за последние два года приобрел противоречивую репутацию у публики. Артист принял ряд непопулярных решений (например, часто и надолго выезжает за границу), которые привели к тому, что количество его хейтеров резко увеличилось.

По этой же причине каждый поступок Алексея Потапенко многие рассматривают под увеличительным стеклом. Так на прошедшей неделе было на что посмотреть - шутки от Потапа про собственную смерть и воскрешение, намек на проблемы в отношениях с Настей Каменских и звание "самого зашкварного" от Алины Доротюк и т.д.

Однако остались у музыканта и лояльные подписчики. Они обеспокоены тем, что он не вылезает из скандалов, которые часто сам же и провоцирует.

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В комментариях под одним из постов Потапа в Instagram один из поклонников отметил, что в последнее время их число значительно увеличилось. "Зашквары" - это мой фирменный стиль", - отшутился в ответ Потапенко.

Потап скандалы - почему Потап попадает в скандалы в последнее время / instagram.com/realpotap

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее украинский певец и музыкальный продюсер Потап, который уехал из Украины во время полномасштабной войны, попал в скандал из-за немецкой афиши, в которой он числился "артистом российского ретро".

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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