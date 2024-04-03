Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его

NK упорно игнорирует мольбы звездного мужа, чем сильно заинтриговала фанатов.

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Потап и Настя Каменских - артист обратился к жене со странной просьбой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Уже больше года в прессе ходят слухи о том, что брак украинских артистов Потапа и Насти Каменских трещит по швам. Обоим супругам уже приписывают новые романы, однако они по-прежнему настаивают, что их союз крепок и полон любви.

Впрочем, тревожные звоночки про расставание Потапа и Насти продолжают появляться. Так недавно музыкальный продюсер на своей странице в Instagram опубликовал обращение к жене.

"Не оставляй меня", - написал Алексей Потапенко с молящимся эмодзи. Также он показал фрагмент из клипа Насти Каменских на одноименную песню, премьера которого состоялась еще 22 марта.

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Примечательно, что душевный порыв мужа NK проигнорировала. По крайней мере в социальных сетях певица хранит молчание. Тем временем поклонники теряются в догадках о том, что произошло в звездной паре, из-за чего певица могла бы оставить мужа.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап и Настя Каменских - последние новости:

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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