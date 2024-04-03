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Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его

Анна Подгорная
3 апреля 2024, 03:30
NK упорно игнорирует мольбы звездного мужа, чем сильно заинтриговала фанатов.
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских - артист обратился к жене со странной просьбой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Уже больше года в прессе ходят слухи о том, что брак украинских артистов Потапа и Насти Каменских трещит по швам. Обоим супругам уже приписывают новые романы, однако они по-прежнему настаивают, что их союз крепок и полон любви.

Впрочем, тревожные звоночки про расставание Потапа и Насти продолжают появляться. Так недавно музыкальный продюсер на своей странице в Instagram опубликовал обращение к жене.

"Не оставляй меня", - написал Алексей Потапенко с молящимся эмодзи. Также он показал фрагмент из клипа Насти Каменских на одноименную песню, премьера которого состоялась еще 22 марта.

видео дня

Примечательно, что душевный порыв мужа NK проигнорировала. По крайней мере в социальных сетях певица хранит молчание. Тем временем поклонники теряются в догадках о том, что произошло в звездной паре, из-за чего певица могла бы оставить мужа.

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап и Настя Каменских - последние новости:

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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