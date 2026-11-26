Оргкомитет собрал внеочередное заседание и пересмотрел решение об участии группы SPOKUSY в Нацотборе.

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Скандал вокруг Нацотбора на "Евровидение-2027" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/spokusy

Кратко:

Группа попала в обнародованный ранее лонглист участников Нацотбора

После дисквалификации SPOKUSY в лонглисте Нацотбора на "Евровидение-2027" остаются 17 исполнителей

Украинская группа SPOKUSY больше не будет участвовать в Национальном отборе на "Евровидение-2027". Такое решение организаторы приняли из-за неэтичного поведения и высказываний сооснователя коллектива и гитариста Игоря Черепанова. Вопрос рассмотрели на внеочередном заседании оргкомитета 26 ноября, сообщает "Суспільне".

Группа попала в обнародованный ранее лонглист участников Нацотбора. Однако вскоре после публикации списка в соцсетях появились сообщения о переписках Черепанова с несовершеннолетними девушками. В них усмотрели возможные признаки груминга.

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В "Суспільном" пояснили, что перед формированием лонглиста организаторы проверяют артистов на предмет репутационных рисков. При этом во время первоначальной проверки сведений о возможном груминге не было. После появления соответствующей информации оргкомитет собрал внеочередное заседание и пересмотрел решение об участии группы.

Ранее стало известно, что Игорь Черепанов якобы приглашал на вечеринки 15-летних девушек и флиртовал с ними, зная об их возрасте. Одна из девушек обнародовала скриншоты нескольких переписок с музыкантом. Под публикацией также появились комментарии других пользователей, которые рассказали о похожем опыте общения с ним.

В официальном заявлении "Суспільного" подчеркнули недопустимость подобных контактов с несовершеннолетними.

"Общественный вещатель "Суспільне" категорически осуждает отношения, груминг и любые коммуникации сексуального характера с несовершеннолетними. Группу SPOKUSY дисквалифицировали за нарушение пункта 4.6 Правил Национального отбора на участие в песенном конкурсе Евровидение-2027. Он предусматривает, что участники отбора не должны иметь случаев неэтичного поведения или высказываний ни во время конкурса, ни в прошлом", - говорится в сообщении.

После дисквалификации SPOKUSY в лонглисте Нацотбора на "Евровидение-2027" остаются 17 исполнителей. В ближайшее время организаторы определят участников финала конкурса.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Где пройдет "Евровидение-2027"

В следующем году международный песенный конкурс впервые примет Болгария. Право на проведение соревнования страна получила после победы исполнительницы DARA с композицией Bangaranga на "Евровидении-2026".

Площадкой конкурса станет город Бургас на побережье Черного моря. Шоу пройдет на арене Arena Burgas. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал состоится 15 мая 2027 года.

Украина уже готовится определить своего представителя, которому предстоит выступить на международной сцене и побороться за победу.

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