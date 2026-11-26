Артистка призналась, что скучает по родным и сожалеет о некоторых прежних высказываниях.

https://stars.glavred.info/britni-spirs-vossoedinilas-s-rodstvennikami-posle-mnogoletney-vrazhdy-detali-10815701.html Ссылка скопирована

Бритни Спирс воссоединилась с родственниками / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Певица приехала в родной город Кентвуд в штате Луизиана

Бритни откровенно высказалась о собственном поведении

Американская певица Бритни Спирс провела День благодарения в кругу семьи, в том числе вместе с отцом Джейми Спирсом, который на протяжении 13 лет контролировал ее жизнь и финансы. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, 44-летняя исполнительница воссоединилась с родственниками после многолетнего конфликта. Певица приехала в родной город Кентвуд в штате Луизиана, где провела выходные с матерью Линн, отцом Джейми, сестрой Джейми Линн, а также двумя сыновьями - Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

видео дня

Встреча стала неожиданностью на фоне продолжительных семейных разногласий и публичных взаимных претензий. Незадолго до праздника Спирс опубликовала в Instagram эмоциональное обращение к близким, которое впоследствии удалила.

В своем сообщении артистка призналась, что скучает по родным и сожалеет о некоторых прежних высказываниях. При этом она объяснила, что возвращалась к болезненным воспоминаниям о семье, поскольку чувствовала необходимость защищать себя.

"Я так счастлива, что у меня такая прекрасная семья… Мне очень жаль, что я вспоминала прошлые проблемы, но, думаю, я сделала это, потому что поняла, что должна защищать свое сердце. Именно так я люблю, и когда люблю вас, очень люблю", - написала певица.

Кроме того, Бритни откровенно высказалась о собственном поведении. Она признала, что порой бывает чрезмерно упрямой и реагирует по-детски. По словам исполнительницы, раньше ей было непросто открыто обсуждать с родственниками накопившиеся обиды. Теперь же, судя по ее обращению и семейной встрече, она настроена восстановить отношения с близкими.

Примирение произошло после очередного публичного конфликта Спирс с родственниками. В начале ноября певица критиковала сестру Джейми Линн и бывшего мужа Кевина Федерлайна. В частности, артистка была возмущена тем, что во время ее визитов в Луизиану ей не позволяли брать на руки племянницу Айви.

Одной из главных причин многолетнего отчуждения в семье остается история опекунства над певицей. С 2008 года на протяжении 13 лет ее личная жизнь, финансы и важные решения находились под контролем опекунов, среди которых был отец Джейми Спирс. Этот период артистка неоднократно называла травматическим, обвиняя родственников в чрезмерном контроле.

В ноябре 2021 года суд официально прекратил опекунство над Бритни. Однако завершение судебной тяжбы не означало автоматического восстановления семейных отношений. Певица еще не раз публично возвращалась к пережитому и высказывала претензии близким.

Бритни Спирс / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Брэд Питт и Анджелина Джоли поставили точку в многолетнем судебном противостоянии, которое продолжалось после их развода. Бывшие супруги достигли внесудебного соглашения по делу о продаже доли в общей французской винодельне Château Miraval.

Ранее также украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова откровенно высказалась о непростом характере народного артиста Украины Алексея Горбунова.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред