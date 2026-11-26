О решении стало известно 25 ноября, однако подробности пока не раскрываются.

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Брэд Питт и Джоли уладили свой спор/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

К какому соглашению пришли Питт и Джоли

Что известно об их решении

Брэд Питт и Анджелина Джоли поставили точку в многолетнем судебном противостоянии, которое продолжалось после их развода. Бывшие супруги достигли внесудебного соглашения по делу о продаже доли в общей французской винодельне Château Miraval.

Об этом сообщает Page Six.

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О решении стало известно 25 ноября. Представители актеров подтвердили, что стороны урегулировали конфликт без дальнейшего судебного разбирательства. В совместном заявлении они подчеркнули, что пошли на этот шаг в интересах семьи, и попросили не ждать от них дополнительных комментариев.

"Мы достигли внесудебного соглашения в лучших интересах нашей семьи и не будем больше комментировать ситуацию", - говорится в заявлении.

Брэд Питт может выдыхать / ua.depositphotos.com

Финансовые условия договоренности пока не раскрываются.

Спор вокруг Château Miraval начался после расставания звездной пары в 2016 году. Питт и Джоли приобрели французское поместье с виноградниками в 2008-м. Здесь они не только развивали винодельческий бизнес, но и сыграли свадьбу в 2014 году.

В феврале 2022 года Питт подал иск против бывшей супруги, обвинив ее в нарушении договоренности о том, что никто из них не будет продавать свою долю в бизнесе без согласия другого. Актер утверждал, что Джоли продала свою часть компании, связанной с российским предпринимателем Юрием Шефлером, не получив его разрешения.

Джоли отвергла обвинения и подала встречный иск на 250 миллионов долларов. Она заявила, что бывший муж пытался установить контроль над винодельней и оказывал на нее давление после развода.

Анджелина Джоли может отдохнуть от судов / фото: ua.depositphotos.com

В судебных документах актриса также рассказала о конфликте, который, по ее утверждению, произошел во время семейного перелета в 2016 году. Джоли обвиняла Питта в физическом и словесном насилии по отношению к ней и некоторым детям. Актер отрицал обвинения в жестоком обращении. По данным Associated Press, после расследования инцидента американские правоохранительные органы не стали выдвигать против него уголовные обвинения.

Одним из ключевых пунктов разногласий стал договор о неразглашении. По версии Джоли, Питт настаивал на подписании документа, который ограничил бы ее возможность публично говорить о предполагаемом насилии. Представители актера отвергали такую трактовку событий.

Развод Питта и Джоли был окончательно урегулирован в декабре 2024 года - спустя восемь лет после подачи заявления. Однако имущественный конфликт вокруг Château Miraval продолжался и после этого.

Теперь бывшие супруги договорились завершить судебную тяжбу. При этом соглашение касается именно их спора между собой: отдельные разбирательства, связанные с винодельней и компанией, приобретшей долю Джоли, могут продолжиться.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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