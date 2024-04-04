"Зарыл себя": Потап стал артистом российского ретро

Блогер Богдан Беспалов высказался о творческой деятельности Потапа, который уехал из Украины.

https://stars.glavred.info/zaryl-sebya-potap-stal-artistom-rossiyskogo-retro-10555391.html Ссылка скопирована

Потап попал в новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский скандальный продюсер и рэпер Потап выступит в Германии, на концерте он будет исполнять российские хиты из репертуара дуэта "Потап и Настя" и групп "Время и стекло", "MOZGI".

Известный блогер Богдан Беспалов на сайте ВespaLOVmedia указал на то, что на афише не указано, что будет какой-то сбор для ВСУ, то есть о благотворительности речь не идет.

видео дня

А вишенкой на торте стало то, что в афише написано, что Потап - артист российского ретро.

Афиша концерта Потапа / фото: скрин bespalovmedia.com.ua/

"Алексей за годы полномасштабного вторжения настолько зарыл себя с точки зрения репутационных зашкваров, что инцидент с афишей ставит жирную точку в прозрачности его проукраинских намерений и репутации. Афиша утверждается всегда с менеджментом и самим артистом. Потап не мог не знать о презентации себя как "артист российского ретро", - сказал Беспалов.

Богдан также отметил, что Потап ради денег готов на все.

"На продюсирование к нему никто не хочет идти, запроса на песни от артиста у украинцев нет, репертуара с которым можно гастролировать тоже нет. Источников дохода почти не остается и придется стянуть пояс", - сказал Беспалов.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости по теме

Отметим, Мишель Андраде призналась, что с начала полномасштабной войны встречалась с Потапом лишь единожды, но эта встреча произвела на нее сильное впечатление.

А также Богдан Беспалов заявил, что Потап нашел новую любовь. Богдан утверждает, что Каменских дружила с этой девушкой долгое время и именно из-за нее брак артистов идет к завершению.

Читайте больше о Потапе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред