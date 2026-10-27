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"Навел на меня порчу": концерты путинистки Долиной в РФ внезапно отменили

Кристина Трохимчук
27 октября 2026, 12:28
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Лариса Долина внезапно отменила концерты в РФ и пожаловалась на сглаз.
Лариса Долина
Лариса Долина - отмена концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Долина

Вы узнаете:

  • Лариса Долина массово отменяет свои концерты
  • Почему артистка приняла решение исчезнуть со сцены

Российская певица Лариса Долина, которая активно поддерживает агрессивную политику Кремля, неожиданно отменила пять своих концертов в РФ, запланированных до конца 2026 года. Как сообщают росСМИ, после очередного скандала с рекламой мошенников артистка внезапно решила исчезнуть со сцены.

Из гастрольного графика Долиной исчезли выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске. При этом певица утверждает, что сделала это по собственному желанию, объяснив отмену необходимостью передышки и подготовки нового материала, хотя и намекнула на некие скрытые проблемы.

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Лариса Долина
Лариса Долина отменила концерты из-за "порчи" / фото: t.me/dolinaofficial

"Меня сейчас настолько захейтили, что у меня такое ощущение, будто меня кто-то сглазил, знаете, будто кто-то навел на меня порчу. Просто такое ощущение. Поэтому давайте лучше поговорим о хорошем, например, о творчестве", - заявила Долина во время общения с журналистами.

На прямые вопросы прессы о том, не связано ли решение об отмене выступлений с ухудшением состояния здоровья, путинистка лишь подтвердила, что приняла его лично, предпочтя не раскрывать подробности.

Лариса Долина
Афера Долиной / фото: facebook.com, Лариса Долина

"Причины есть, и они серьезные, но я не хочу сейчас их озвучивать. Я просто хочу немного отдохнуть, спокойно подумать, подготовить новую программу. А в следующем году уже снова начать формировать гастрольные поездки", - резюмировала исполнительница.

Путинистке действительно придется попотеть, чтобы снова подготовить репертуар, ведь ее новые песни пропали из-за сбоев в облачном хранилище "Яндекса", которые начались из-за атак ВСУ.

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О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина - советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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