"Я похудела на 12 кг": популярная певица удивила изменениями за месяц

Вы узнаете:
- Как похудела FIЇNKA
- Сколько весит певица сейчас
Популярная украинская певица FIЇNKA рассказала, как ровно год назад решилась на радикальное похудение. В интервью Славе Демину она призналась, что сбросила 12 килограммов всего за один месяц.
Исполнительница призналась, что в определенный момент заметила лишний вес и решила серьезно взяться за себя. Благодаря жесткой дисциплине и контролю питания ей удалось добиться ошеломляющего результата, хотя регулярно заниматься спортом певице оказалось непросто.
"Спорт у меня кончился, только начавшись. У меня нет времени на спорт. Честно, я очень ленивая. Это для меня очень сложно. Я немного походила в зал, мне понравился результат. Я увидела, что поправилась, я похудела на 12 кг. Впервые в жизни худела. Через месяц времени я так ввалила, но я дотошный человек, мне нужно было уже. С того времени мой вес стабильно держится год", - поделилась артистка.
По словам певицы, спорта в ее жизни больше нет, однако достигнутый результат сохраняется уже на протяжении года. Сейчас FIЇNKA весит ровно 60 килограммов и старается не опускаться ниже этой отметки, поскольку считает меньший вес некомфортным.
"Сейчас вешу 60 килограмм. Как я стала меньше весить - 56-56 - то у меня грудь пропала. Я уже немного назад набрала", - откровенно рассказала исполнительница.
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О персоне: FIÏNKA
Ирина Выхованец, более известная как FIÏNKA, родилась 9 октября 1993. FIÏNKA - украинская певица и актриса. Автор и ведущая юмористического проекта "Ліжник TV" на YouTube. Популяризирует гуцульскую культуру. Финалистка национального отбора Украины на песенный конкурс "Евровидение" в 2023 и 2025 годах.
Окончила Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.
Проживает в Ивано-Франковске. Некоторое время играла в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
Её самый первый и самый известный сингл – "Груба". С 2022 года сотрудничает с лейблом Enko.
В 2018 году вышла замуж. Родила сына Владислава.
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