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Терпение Кейт на исходе: как Гарри и Меган вновь обострили конфликт

Алена Кюпели
27 октября 2026, 10:55
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Маган Маркл и принц Гарри неожиданно приняли участие в публичном мероприятии.
Кейт Миддлтон - рак
Кейт Миддлтон теряет терпение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • Что раздражает Кейт Миддлтон
  • Что сделали Меган и Гарри

Принцесса Уэльская Кэтрин, как утверждают источники RadarOnline, испытывает сильное раздражение из-за возвращения принца Гарри и Меган Маркл к публичным мероприятиям в Великобритании.

По данным издания, особенно остро она отреагировала на недавний визит супругов в Ноттингем, где они общались с местными жителями и посещали благотворительные организации.

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По словам анонимного собеседника издания, появление герцога и герцогини Сассекских напомнило Кэтрин о прежних конфликтах и публичной критике королевской семьи. Источник утверждает, что принцесса долго старалась избегать открытого противостояния с Гарри и Меган, в том числе ради своего мужа, принца Уильяма. Однако, как заявляет инсайдер, ее терпение постепенно иссякает.

Почему визит Гарри и Меган вызвал недовольство

15 октября герцог и герцогиня Сассекские посетили Ноттингем, где встретились с жителями и представителями нескольких благотворительных организаций. Их поездка привлекла внимание публики, поскольку по формату напоминала официальные мероприятия действующих членов британской королевской семьи.

При этом Гарри и Меган отказались от исполнения обязанностей старших работающих членов монархии в 2020 году. Согласно материалу RadarOnline, именно это противоречие якобы особенно раздражает Кэтрин: супруги вновь участвуют в заметных публичных мероприятиях, хотя больше не представляют королевский дом в официальном качестве.

Кейт Миддлтон выгуляла простые сережки
Кейт Миддлтон имеет власть во дворце / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Анонимный источник утверждает, что принцессе непросто смириться с тем, что прошлые разногласия могут остаться без обсуждения, а отношения между родственниками - восстановиться без признания причин конфликта.

Впрочем, сама Кэтрин публично не комментировала ни поездку Гарри и Меган, ни свою предполагаемую реакцию на нее.

Кэтрин якобы хочет восстановления доверия

Принцесса Уэльская не обязательно выступает против возможного примирения. Однако, согласно версии источника, она считает, что для восстановления семейных отношений недостаточно просто вернуться к общению.

Инсайдер утверждает, что Кэтрин хотела бы увидеть признание того, какую боль могли причинить семье публичные заявления Гарри и Меган. По его словам, принцесса сомневается, что откровенный разговор с герцогом и герцогиней Сассекскими останется исключительно частным.

Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Великобританию
Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию / Фото Instagram/meghan

Источник также допускает, что Кэтрин может предпочесть передать свои претензии через посредника, чтобы избежать нового личного конфликта и не усугублять разногласия между родственниками.

Эти сведения основаны на словах неназванного собеседника издания. Подтверждений того, что принцесса действительно рассматривает подобный шаг, нет.

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О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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