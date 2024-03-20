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"Не будем друзьями": бывшая протеже Потапа рассказала про странную встречу с ним

Анна Подгорная
20 марта 2024, 23:11
Мишель Андраде призналась, когда поняла, что в общении с экс-наставником стоит жирная точка.
Мишель Андраде, Потап
Мишель Андраде про Потапа - какой была встреча во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishvirmish, instagram.com/realpotap

Алексей Потапенко с 2016 по 2022 год был музыкальным продюсером украинской певицы и ведущей Мишель Андраде. Вопреки тому, что расстались они мирно и без скандалов, бывший патрон вызывает у артистки смешанные чувства.

Об этом Андраде рассказала в недавнем интервью для Радіо Промінь. Певица призналась, что с начала полномасштабной войны встречалась с Потапом лишь единожды, но эта встреча произвела на нее сильное впечатление.

Так артистка отметила, что они столкнулись случайно, и эмоциональный фон их общения оказался сложным и неоднозначным. "Мне кажется, что он очень энергетический человек. Иногда трудно с ним говорить, если честно. Я его встретила только однажды после полномасштабного вторжения, это была довольно непонятная встреча. Как будто было все хорошо, но все равно я чувствую, что мы уже никогда не будем друзьями. Я не стану загадывать, но просто вот так", - рассказала Мишель Андраде.

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При этом певица заверила, что у нее к бывшему продюсеру нет негативных чувств. Она всегда будет благодарной ему за опыт и помощь в становлении.

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическо имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Ранее украинский певец Алексей Позитив Завгородний "проехался" по Потапу и Насте Каменских, с которыми прежде его связывали близкая дружба и совместное творчество.

Также Потап обратился к украинцам из-за границы. Музыкальный продюсер записал странную речь с философским подтекстом про внутренний рост и саморазвитие, которые приблизят победу.

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