Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Запрещенный хит 1967 года стал одним из главных антивоенных гимнов эпохи

Виталий Кирсанов
27 октября 2026, 13:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Композиция отражала недовольство американской молодежи эскалацией войны во Вьетнаме и увеличением числа военнослужащих США, отправленных на фронт.
Запрещенный хит 1967 года стал одним из главных антивоенных гимнов эпохи
Запрещенный хит 1967 года стал одним из главных антивоенных гимнов эпохи / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Песня "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" не попала в чарт Billboard Hot 100
  • Композиция приобрела популярность на живых конценртах Country Joe and the Fish

Песня "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" американской психоделической рок-группы Country Joe and the Fish вошла в историю как один из самых известных музыкальных протестов против войны во Вьетнаме. Во время выступлений композиция собирала зрителей, а ее провокационный припев стал причиной запрета на исполнение песни на телевидении. Об этом пишет журнал Parade.

Автором композиции стал американский музыкант Кантри Джо Макдональд. По его словам, он написал песню летом 1965 года всего за полчаса. Однако широкую известность она получила в 1967 году, когда вошла во второй альбом группы. До начала музыкальной карьеры Макдональд успел побывать на военной службе: в 17 лет он поступил в ВМС США и провел три года в Японии.

видео дня

История создания песни связана с контркультурным журналом Rag Baby, который Макдональд основал и редактировал. Издание придерживалось левых взглядов, а музыкант задумал подготовить его специальный, провокационный выпуск. Именно в этот период появилась ранняя версия "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag".

Композиция отражала растущее недовольство американской молодежи эскалацией войны во Вьетнаме и увеличением числа военнослужащих США, отправленных на фронт. При этом Макдональд стремился направить критику не против самих солдат, а против политиков и военного руководства, которых считал ответственными за продолжение боевых действий и извлечение выгоды из войны.

В тексте песни трагическая реальность вооруженного конфликта передана через черный юмор и сарказм. Такой подход напоминал армейский юмор - способ справляться с ужасами войны, высмеивая происходящее даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Несмотря на то что "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" не попала в американский чарт Billboard Hot 100, она приобрела популярность на живых выступлениях Country Joe and the Fish. Со временем песня стала одним из узнаваемых музыкальных символов антивоенного движения 1960-х годов.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас также может заинтересовать:

О группе: Country Joe and the Fish

Country Joe and the Fish - американская рок-группа, образованная в 1965 году в Беркли (Калифорния), которая стала одним из ключевых и самых политически заряженных представителей психоделического рока и фолк-рока в Сан-Франциско 1960-х годов.

Коллектив получил мировую известность благодаря своим протестным антивоенным песням, ярким выступлениям против войны во Вьетнаме и участию в легендарном фестивале Вудсток в 1969 году.

Группа, возглавляемая фронтменом Кантри Джо Макдональдом, выделялась уникальным происхождением своего названия и важным музыкальным наследием.

Название коллектива имело явный левый политический подтекст. "Country Joe" (Деревенский Джо) - это популярное в США тех лет прозвище Иосифа Сталина, а "The Fish" (Рыба) отсылает к знаменитой цитате Мао Цзэдуна о "рыбе, которая плавает в морской пучине народа".

Их самой известной композицией стала сатирическая антивоенная песня "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag". Именно ее хоровое исполнение на Вудстоке вместе со знаменитой кричалкой "The F-U-C-K Cheer" стало одним из самых культовых моментов фестиваля и символом эпохи хиппи.

Музыкальный стиль группы сочетал в себе элементы классической психоделии, изобретательные органные партии Дэвида Коэна, фолк-мотивы, острую политическую сатиру и юмор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
музыка песня шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм

Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм

14:56Синоптик
"Самая большая деэскалация с 2022 года": соблюдает ли Россия перемирие на юге Украины

"Самая большая деэскалация с 2022 года": соблюдает ли Россия перемирие на юге Украины

14:21Война
Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

12:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Как удалить нагар, жир и грязь с газовых конфорок: эффективный способ

Как удалить нагар, жир и грязь с газовых конфорок: эффективный способ

Последние новости

15:08

Соль в стиральной машине: действительно ли она помогает сохранить цвет одежды

14:56

Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм

14:51

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

14:39

2027 год принесёт новые возможности: кому из знаков зодиака повезёт больше всего

14:21

"Самая большая деэскалация с 2022 года": соблюдает ли Россия перемирие на юге Украины

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
14:04

Свадьба в 2027 году: какие месяцы считаются наиболее благоприятными для брака

13:55

Запрещенный хит 1967 года стал одним из главных антивоенных гимнов эпохиВидео

13:52

Всего 3 ложки муки: как приготовить домашнюю приманку, которая уничтожит тараканов

13:52

5 болезней малины можно победить без химии: что нужно сделать с кустами осеньюВидео

Реклама
13:38

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026Видео

13:25

Кому молиться 28 октября о крепкой семье: какой церковный праздник

12:41

Патрик Суэйзи появится в продолжении "Грязных танцев": как актера вернут на экран

12:36

Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

12:28

"Навел на меня порчу": концерты путинистки Долиной в РФ внезапно отменили

12:13

Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

12:04

Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

11:57

Гороскоп Таро на завтра 28 октября: Стрельцам - весть, Козерогам - перерыв

11:54

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

11:43

В РФ заговорили об убийстве Соседова: родственники не верят в несчастный случай

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

Реклама
11:12

Иномарки под подозрением в шпионаже: Невзоров о новой инициативе Госдумымнение

10:55

Терпение Кейт на исходе: как Гарри и Меган вновь обострили конфликт

10:52

Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасностьФото

10:47

Вучич проиграл выборы в Сербии: чем поражение союзника обернется для Кремля

10:45

"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

10:38

"Больно прощаться": скончался звезда сериала "Слуга народа"

10:26

Россия готовит новый массированный ракетный удар: что заметили на аэродромах

09:59

"Я похудела на 12 кг": популярная певица удивила изменениями за месяц

09:56

Около 11 млрд грн получили компании из окружения главы Госслужбы восстановления Федорова на восстановительных работах и по проблемным контрактам — СМИ

09:55

Вместо освежителя воздуха: что испанцы добавляют в воду, чтобы в доме приятно пахло

09:37

Массированный удар по Киеву: сколько дронов и ракет было сбитоФото

09:15

Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома - детали

09:00

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины

08:35

Путин возвращается к "ультиматуму Лаврова": Невзлин о новой интриге Кремлямнение

08:05

В Италии призвали прекратить помощь Украине: как отреагировала премьер-министр Мелони

07:57

В Олешках объявили "режим тишины": Лубинец сообщил о начале гуммиссии

07:11

В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

06:24

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

05:55

"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

05:32

Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версииВидео

Реклама
05:11

Малина не даст урожая в следующем году: какую ошибку нельзя допускать при обрезке

04:30

Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 октября: Тельцам — счастье, Весам — недовольство

03:14

Ученые нашли "новую Землю" и удивили сенсационным открытием

02:48

Что делают собаки, когда остаются дома одни: какое поведение считается нормальным

01:06

Цены на АЗС могут резко пойти вверх: водителей предупредили о новом подорожании

00:10

Спецназ ФРГ готовится к войне с РФ: раскрыт вероятный сценарий боев

26 октября, понедельник
23:50

РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

23:15

Украина вводит режим прекращения огня: где и когда он будет действовать

23:02

Индукционные плиты теряют популярность: многие возвращаются к одному варианту

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять