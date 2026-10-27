Композиция отражала недовольство американской молодежи эскалацией войны во Вьетнаме и увеличением числа военнослужащих США, отправленных на фронт.

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Запрещенный хит 1967 года стал одним из главных антивоенных гимнов эпохи / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Песня "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" не попала в чарт Billboard Hot 100

Композиция приобрела популярность на живых конценртах Country Joe and the Fish

Песня "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" американской психоделической рок-группы Country Joe and the Fish вошла в историю как один из самых известных музыкальных протестов против войны во Вьетнаме. Во время выступлений композиция собирала зрителей, а ее провокационный припев стал причиной запрета на исполнение песни на телевидении. Об этом пишет журнал Parade.

Автором композиции стал американский музыкант Кантри Джо Макдональд. По его словам, он написал песню летом 1965 года всего за полчаса. Однако широкую известность она получила в 1967 году, когда вошла во второй альбом группы. До начала музыкальной карьеры Макдональд успел побывать на военной службе: в 17 лет он поступил в ВМС США и провел три года в Японии.

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История создания песни связана с контркультурным журналом Rag Baby, который Макдональд основал и редактировал. Издание придерживалось левых взглядов, а музыкант задумал подготовить его специальный, провокационный выпуск. Именно в этот период появилась ранняя версия "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag".

Композиция отражала растущее недовольство американской молодежи эскалацией войны во Вьетнаме и увеличением числа военнослужащих США, отправленных на фронт. При этом Макдональд стремился направить критику не против самих солдат, а против политиков и военного руководства, которых считал ответственными за продолжение боевых действий и извлечение выгоды из войны.

В тексте песни трагическая реальность вооруженного конфликта передана через черный юмор и сарказм. Такой подход напоминал армейский юмор - способ справляться с ужасами войны, высмеивая происходящее даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Несмотря на то что "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" не попала в американский чарт Billboard Hot 100, она приобрела популярность на живых выступлениях Country Joe and the Fish. Со временем песня стала одним из узнаваемых музыкальных символов антивоенного движения 1960-х годов.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Country Joe and the Fish Country Joe and the Fish - американская рок-группа, образованная в 1965 году в Беркли (Калифорния), которая стала одним из ключевых и самых политически заряженных представителей психоделического рока и фолк-рока в Сан-Франциско 1960-х годов. Коллектив получил мировую известность благодаря своим протестным антивоенным песням, ярким выступлениям против войны во Вьетнаме и участию в легендарном фестивале Вудсток в 1969 году. Группа, возглавляемая фронтменом Кантри Джо Макдональдом, выделялась уникальным происхождением своего названия и важным музыкальным наследием. Название коллектива имело явный левый политический подтекст. "Country Joe" (Деревенский Джо) - это популярное в США тех лет прозвище Иосифа Сталина, а "The Fish" (Рыба) отсылает к знаменитой цитате Мао Цзэдуна о "рыбе, которая плавает в морской пучине народа". Их самой известной композицией стала сатирическая антивоенная песня "I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag". Именно ее хоровое исполнение на Вудстоке вместе со знаменитой кричалкой "The F-U-C-K Cheer" стало одним из самых культовых моментов фестиваля и символом эпохи хиппи. Музыкальный стиль группы сочетал в себе элементы классической психоделии, изобретательные органные партии Дэвида Коэна, фолк-мотивы, острую политическую сатиру и юмор.

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