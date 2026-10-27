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"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

Кристина Трохимчук
27 октября 2026, 13:38
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Как украинцы писали Радиодиктант национального единства-2026 и чем удивили социальные сети.
Радиодиктант-2026 - реакция в Threads
Радиодиктант-2026 - реакция в Threads / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026
  • О чём шутят украинцы в Threads

Всеукраинский Радиодиктант национального единства-2026, который состоялся 27 октября, традиционно объединил миллионы украинцев по всему миру. На этот раз текст под названием "Письмо, которое не заканчивается" написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а читали его учитель украинского языка Артур Пройдаков и певица и волонтер Даша Астафьева.

Помимо глубоких эмоций от самого текста, событие подарило сети бесчисленное количество шуток и мемов. Главред расскажет о реакции соцсетей на Радиодиктант-2026.

видео дня

Отдельным ярким моментом эфира стала реакция самой Даши Астафьевой на упреки диванных критиков. Сразу после завершения чтения артистка демонстративно уронила ручку на стол и отправила послание всем, кто не принимал выбор её в качестве чтеца Радиодиктанта.

"Всем хейтерам - встал и вышел!", - заявила певица.

Видео с эффектным ответом Даши Астафьевой смотрите тут.

Даша Астафьева ответила хейтерам
Даша Астафьева ответила хейтерам / скриншот из видео

К написанию диктанта в студии присоединилось немало знаменитостей, среди которых были LELEKA, Александр Терен, Фима Константиновский, EL Кравчук, Константин Грубич, Наталья Сумская, Евгений Клопотенко и другие. Однако особое внимание пользователей соцсетей привлекли неожиданные "соседи" по партам и растерянные лица звёзд, внимательно слушавших текст диктанта.

Звезды пишут радиодиктант
Звезды пишут Радиодиктант-2026 / скрин из Threads
Радиодиктант-2026 - Евгений Клопотенко
Радиодиктант-2026 - Евгений Клопотенко / скриншот из видео
Радиодиктант-2026 - Фима Константиновский
Радиодиктант-2026 - Фима Константиновский и Александр Терен / скрин из Threads
Даша Астафьева - Радиодиктант-2026
Даша Астафьева - Радиодиктант-2026 / скрин из Threads

Перед началом написания традиционно состоялись прямые включения из самых отдаленных уголков планеты, где украинцы собирались вместе ради родного языка. Подключения из Канады, Германии, Швеции и даже антарктических станций настолько поразили масштабностью географии, что в соцсетях начали шутить о размахе языкового марафона.

Радиодиктант 2026 - места проведения
Радиодиктант 2026 - локации / скриншот из Threads
Радиодиктант 2026 - пингвины
Радиодиктант 2026 - пингвины / скриншот из Threads
Как украинцы писали
Как украинцы писали радиодиктант / скрин из Threads

Сам текст "Письмо, которое не заканчивается" авторства Артура Дроня никого не оставил равнодушным. Глубина и пронзительность слов заставили украинцев буквально прятать лицо в ладони и искать бумажные платочки.

Мемы о
Мемы о Радиодиктанте-2026 / скрин из Threads
Реакция украинцев на текст
Реакция украинцев на текст Радиодиктанта-2026 / скрин из видео
Украинцы плакали во время написания
Украинцы плакали во время написания Радиодиктанта-2026 / скриншот из видео

Несмотря на эмоциональное напряжение и слёзы, слушатели единодушно осыпали дикторов комплиментами. Работу Артура Пройдакова и Даши Астафьевой назвали безупречной, отметив, что в этом году это было одно из лучших, самых проникновенных и профессиональных чтений за всю историю радиодиктанта. Темп, интонации и паузы помогли прочувствовать каждую строку текста, превратив испытание на грамотность в настоящий сеанс национального единства и психологической поддержки.

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О персоне: Даша Астафьева

Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008–2017), сообщает "Википедия".

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