"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

Вы узнаете:
- Состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства-2026
- О чём шутят украинцы в Threads
Всеукраинский Радиодиктант национального единства-2026, который состоялся 27 октября, традиционно объединил миллионы украинцев по всему миру. На этот раз текст под названием "Письмо, которое не заканчивается" написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а читали его учитель украинского языка Артур Пройдаков и певица и волонтер Даша Астафьева.
Помимо глубоких эмоций от самого текста, событие подарило сети бесчисленное количество шуток и мемов. Главред расскажет о реакции соцсетей на Радиодиктант-2026.
Отдельным ярким моментом эфира стала реакция самой Даши Астафьевой на упреки диванных критиков. Сразу после завершения чтения артистка демонстративно уронила ручку на стол и отправила послание всем, кто не принимал выбор её в качестве чтеца Радиодиктанта.
"Всем хейтерам - встал и вышел!", - заявила певица.
Видео с эффектным ответом Даши Астафьевой смотрите тут.
К написанию диктанта в студии присоединилось немало знаменитостей, среди которых были LELEKA, Александр Терен, Фима Константиновский, EL Кравчук, Константин Грубич, Наталья Сумская, Евгений Клопотенко и другие. Однако особое внимание пользователей соцсетей привлекли неожиданные "соседи" по партам и растерянные лица звёзд, внимательно слушавших текст диктанта.
Перед началом написания традиционно состоялись прямые включения из самых отдаленных уголков планеты, где украинцы собирались вместе ради родного языка. Подключения из Канады, Германии, Швеции и даже антарктических станций настолько поразили масштабностью географии, что в соцсетях начали шутить о размахе языкового марафона.
Сам текст "Письмо, которое не заканчивается" авторства Артура Дроня никого не оставил равнодушным. Глубина и пронзительность слов заставили украинцев буквально прятать лицо в ладони и искать бумажные платочки.
Несмотря на эмоциональное напряжение и слёзы, слушатели единодушно осыпали дикторов комплиментами. Работу Артура Пройдакова и Даши Астафьевой назвали безупречной, отметив, что в этом году это было одно из лучших, самых проникновенных и профессиональных чтений за всю историю радиодиктанта. Темп, интонации и паузы помогли прочувствовать каждую строку текста, превратив испытание на грамотность в настоящий сеанс национального единства и психологической поддержки.
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О персоне: Даша Астафьева
Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008–2017), сообщает "Википедия".
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