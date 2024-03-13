Подружка Каменских: у Потапа появилась новая возлюбленная – блогер

Богдан Беспалов заявил, что у рэпера Потапа появилась новая пассия, с которой дружила Каменских.

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Вероятно, Потап нашел новую возлюбленную / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Уже долгое время ходят слухи о крахе брака певицы Насти Каменских и рэпера Потапа. Ранее уже заявляли, что у Насти появился бойфренд в Испании, который ее балует и обожает.

Украинский блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов заявил, что и Потап нашел новую любовь. Богдан утверждает, что Каменских дружила с этой девушкой долгое время и именно из-за нее брак артистов идет к завершению.

"Настя не могла простить Потапу измену с очень-очень близким человеком. Потом начали спрашивать люди: "А почему Настя прекратила свое общение с Анной Андрийчук?" (это бывшая жена певца Позитива). Анна длительное время была одной из лучших подруг Каменских. Теперь можете составить 2+2", - сказал Богдан на своем канале в ҮоuТube.

Также блогер заявил, что Потап просто сходит с ума от Анны и не может с ней расстаться.

"Я не знаю, в каком теплом контакте находился Потап с Аней, но он просто сходит с ума от нее. Его мысли только о ней. Он не может ее отпустить даже на сегодняшний день. И Настю это сильно тригерит", - отметил Беспалов.

Смотрите видео, где Беспалов заявил, что у Потапа есть новая возлюбленная:

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическо имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Отметим, недавно Настя Каменских, которая давно уже не постит совместные с Потапом фотографии, неожиданно опубликовала романтическое видео. Поклонники сразу же подумали, что певица скучает за мужем.

А также Каменских засветилась на красной дорожке главного события Латинской Америки - Premio Lo Nuestro, после чего появилось много разговоров, что пришла она туда отдельно от Потапа.

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