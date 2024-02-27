Настя Каменских промолчала о Потапе и нарвалась на волну хейта

Настя Каменских дала интервью в программе La Voz De La Mañana, но о Потапе не сказала ничего.

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Настя Каменских промолчала о Потапе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских сейчас находится за границей, о чем можно узнать из ее соцсетей. Звезда подтвердила, что уже некоторое время живет на другом континенте. Там певица начала работать с "лучшими сонграйтерами мира", а также уточнила, что временно переехала в Колумбию.

На днях Каменских засветилась на красной дорожке главного события Латинской Америки - Premio Lo Nuestro, после чего появилось много разговоров, что пришла она туда отдельно от Потапа.

К слову, ее муж также был там, но ни одного общего фото звезды не опубликовали.

видео дня

Вчера певица обнародовала на своей странице в Instagram фрагмент интервью для программы La Voz De La Mañana, но о Потапе не сказала ничего.

"Поделилась мнениями о нашем с @descemenerbueno новый выпуск "Con Amor Se Cura" в программе La Voz De La Mañana на @univision и любовь, которая способна лечить все. Не проходит ни одного эфира, где я бы не вспомнила о родной Украине и борьбе нашего народа за свою свободу. Очень хочется, чтобы весь мир знал о наших людях и их горячих сердцах, наполненных светом и любовью", - написала Каменских под видео.

Фанаты звезды в недоумении, что же происходит между супругами и написали колкие комментарии на странице певицы:

"Хоть одно слово про Потапа сказала. Молчит, как ничего и не было. Настя, так не делается";

"Где Потапуса дела? На войне?";

"И где твой Потапка?"

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Добавим, недавно Настя Каменских отреагировала на слухи о проблемах в отношениях со своим мужем Потапом. А также заявила: "Чтобы сохранить отношения с мужем, его нужно хорошо накормить".

Напомним, известный блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждает, что Каменских нашла состоятельного мужчину, который ее всячески балует.

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