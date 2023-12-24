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Каменских в гостях у Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом

Дмитрий Видоменко
24 декабря 2023, 11:11
Украинская певица Настя Каменских отреагировала на слухи о проблемах в отношениях со своим мужем, продюсером Потапом.
Каменских, Клопотенко, Потап
Каменских в гостях у Клопотенко оценила слухи о своем проблемном браке с Потапом / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Настя Каменских отреагировала на слухи о проблемах в отношениях со своим мужем ‒ продюсером и рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Свое заявление она сделала в шоу ресторатора и кулинара Евгения Клопотенко "Пекельні борошна".

Клопотенко поинтересовался у Каменских ‒ как у нее обстоят дела с мужем, ведь в сети долгое время сплетничают о разводе пары.

"У нас как между мужем и женой все отлично. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что было очень много разных слухов. Но нет, все хорошо", - сказала певица

Каменских утверждает ‒ для того, чтобы сохранить отношения с мужем, его нужно хорошо накормить.

"Когда мужчина видит, что ты для него что-то сделала и даешь ему эту тарелочку, - все, он просто как будто снова в тебя влюбляется", - подытожила певица.

Напомним, ранее 38-летняя американская поп-дива Лана Дель Рей сообщила, что бросила жениха, с которым обручилась весной. Певица поняла, что они не подходят друг другу, по очень странному признаку.

Также стало известно, что популярная блогерша Настя Талпа беременна во второй раз. Осенью она снова вышла замуж и теперь ждет ребенка от второго мужа.

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Настя Каменских Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
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