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Известная блогерша Настя Талпа беременна во второй раз

Анна Подгорная
26 ноября 2023, 15:15
Будущая мама показала, как ее близкие отреагировали на новость о скором пополнении в семье.
Настя Скальницкая, Настя Талпа
Настя Скальницкая беременна вторым ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skalnytska.n, tiktok.com

Популярная украинская блогерша Настя Талпа в сентябре этого года вышла замуж за Богдана Скальницкого и взяла его фамилию. Теперь, спустя считанные месяцы после свадьбы, она сообщила мужу радостную новость.

На канале Анастасии в TikTok появился ролик, в котором она сперва говорит, что заказала мужу подарок, потом показывает, как вручает Богдану белый конверт. Там обнаружился положительный тест на беременность.

Мужчина сперва не поверил своим глазам, затем с выражением абсолютного счастья на лице кинулся обнимать и целовать жену. После этого Настя стала звонить родственникам, чтобы поделиться радостной новостью.

Анастасия Скальницкая ранее была замужем за бизнеменом Дмитрием Талпой. В этом браке у блогерши появилась дочь Милана. Сейчас девочка живет с мамой и ее новым мужем.

Смотрите видео, как Настя Скальницкая сообщила второму мужу про беременность:

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