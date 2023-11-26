Известная блогерша Настя Талпа беременна во второй раз

Популярная украинская блогерша Настя Талпа в сентябре этого года вышла замуж за Богдана Скальницкого и взяла его фамилию. Теперь, спустя считанные месяцы после свадьбы, она сообщила мужу радостную новость.
На канале Анастасии в TikTok появился ролик, в котором она сперва говорит, что заказала мужу подарок, потом показывает, как вручает Богдану белый конверт. Там обнаружился положительный тест на беременность.
Мужчина сперва не поверил своим глазам, затем с выражением абсолютного счастья на лице кинулся обнимать и целовать жену. После этого Настя стала звонить родственникам, чтобы поделиться радостной новостью.
Анастасия Скальницкая ранее была замужем за бизнеменом Дмитрием Талпой. В этом браке у блогерши появилась дочь Милана. Сейчас девочка живет с мамой и ее новым мужем.
Смотрите видео, как Настя Скальницкая сообщила второму мужу про беременность:
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