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Мольфар Гордеев прокомментировал роман с предательницей Соломко

Анна Подгорная
23 ноября 2023, 01:28
Известный ведун признался, жалеет ли он сейчас, что был связан с запроданкой.
Макс Гордеев, Яна Соломко
Макс Гордеев рассказал про роман с Яной Соломко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgord, instagram.com/yana.solo

Финалистка первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Яна Соломко сейчас живет в стране-агрессоре, активно там выступает и молчит про войну в Украине. Украинцы разочарованы такой позицией эффектной девушки, которой почти удалось покорить сердце известного танцора Макса Чмерковского.

Сожалеет о романе с Соломко и другой ее бывший бойфренд - популярный украинский мольфар и певец Макс Гордеев. Он познакомился с Яной в 2012 году, после съемок "Холостяка". Пару тогда "поймали" за поцелуями в Киеве.

В интервью Славе Демину ведун признался, что не был сильно влюблен в Соломко, и они не были вместе очень долго. "Тогда она очень хотела популярности. И сейчас она этого хочет. Она не изменилась. Она тогда пела в дуэте с парнем, которого сейчас продюсирует Ваня Дорн. Тогда мы с ней и познакомились. Я не могу сказать, что у нас прямо что-то такое было. Но наше общение длилось недели две-три", - рассказал Гордеев.

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Также он отметил, что жалеет о связи с запроданкой из-за ее бесчестия, которое проявилось во время полномасштабной войны. "Было у нас очень "хорошее" знакомство. В кавычках. Сейчас я об этом знакомстве очень сожалею. Сожалею, потому что сейчас вижу, кто она такая", - говорит Мольфар.

Макс Гордеев, Яна Соломко
Макс Гордеев рассказал про роман с Яной Соломко / Скриншот

Ранее украинская певица Ирина Билык раскрыла подробности отношений с поклонником, который неожиданно сделал ей предложение руки и сердца во время ее концерта. Артистка теперь называет его женихом.

Также украинский актер Богдан Бенюк поддержал экс-депутатку Верховной Рады и языковеда Ирину Фарион в языковом скандале, который коснулся русскоязычных защитников Украины.

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