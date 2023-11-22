"Они защищают Украину, говоря на языке захватчика": Бенюк поддержал Фарион в языковом скандале

Легендарный актер Богдан Бенюк встал на защиту экс-депутатки Верховной Рады и языковеда Ирины Фарион, которая оказалась в эпицентре языкового скандала.

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Богдан Бенюк поддержал Ирину Фарион / коллаж Главред, фото УНИАН

Знаменитый украинский актер театра и кино Богдан Бенюк встал на защиту экс-нардепа депутатки и преподавателя лингвистики Ирины Фарион, которая недавно оказалась в эпицентре языкового скандала. Об этом он рассказал в интервью "Обозреватель".

"И те граждане Украины, которые не общаются на украинском языке, должны понять, что, говоря на русском языке, они продолжают продвигать "русский мир" в Украине. И это надо признать всем. В первую очередь – руководителям государства, которые к этому побуждают, всем работникам, которые работают в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильную вещь и не побоялась это сделать во время войны", – говорит Бенюк.

Досталось от Бенюка и тем украинцам, которые, уезжая за границу, продолжают общаться на языке страны-агрессора РФ. Причем артист в пылу разговора заявил о том, что для русскоязычных бойцов ВСУ не стоит делать исключений.

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"Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Ибо тот гражданин Украины, кто является носителем языка, считается ее гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. Это касается и украинцев за рубежом. Если они не общаются на украинском языке, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они россияне", – подытожил артист.

Скандальные высказывания Фарион

Напомним, недавно Фарион зашкварилась наглым "наездом" на русскоязычных украинских защитников. Фарион говорит, что русскоязычные защитники Украины должны называть себя не украинцами, а русскими.

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

После высказываний Фарион военные были разгневаны и набросились на нее. Однако языковед не нашла ничего лучше и пожаловалась ОП на военных. Она призвала наказать военных, которые нецензурно "послали" ее после замечаний насчет общения на русском языке на службе.

Во Львове многие студенты взбунтовались против Фарион и потребовали её увольнения. 15 ноября стало известно о том, что СБУ открыла дело на Фарион. Её подозревают по 4 статьям.

Скандальную Фарион по статье уволили из Львовской политехники. Поводом увольнения стало нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде. В Минобразования подтвердили, что ректор уже подписал заявление на увольнение.

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