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"У него есть все шансы": Ирина Билык рассказала про свидания с новым женихом

Анна Подгорная
22 ноября 2023, 17:17
После "помолвки" на концерте отношения Билык с влюбленным фанатом получили неожиданную развязку.
Ирина Билык с женихом Николаем
Ирина Билык рассказала про отношения мужчиной, который позвал ее замуж во время концерта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык недавно во время собственного концерта получила предложение руки и сердца от незнакомца. Об этом она рассказала в соцсетях, и поклонникам показалось, что артистка всерьез задумалась, что же делать с ним дальше.

В недавнем интервью для Мелодія.FM Билык призналась, что решила принять кольцо и ухаживания мужчины, но начала пара с малого - со свиданий. Певица также рассказала, что нового жениха зовут Николай, он родом из Тернополя. Там у решительного ухажера собственная парикмахерская.

"Мы сейчас договорились общаться… Он очень приятный человек. Я не отказываюсь от общения, кофе. Для секса – мы незнакомы. Мне еще нужно месяц-два с ним разговаривать и пить кофе. Долго", - говорит артистка и отмечает, что у решительного Николая есть все шансы завоевать ее сердце.

Также Ирина носит обручальное кольцо - подарок "жениха". Украшение оказалось особенным, ведь на нем была сделана гравировка. Искренность и такое отчаянное желание покорить ее, тронули Билык.

"Он сделал здесь надпись. Мне еще потом, через день, моя директор сказала, что здесь написано "Не одинокая я". Я теперь всегда буду его носить. Я решила, что если я сейчас свободна, у меня никого нет, то пусть у меня будет муж, ну хоть один из поклонников! Николай, мой муж и жених, привет!" - обратилась к избраннику со студии певица.

Напомним, Ирина Билык была замужем 5 раз: за музыкальным продюсером Юрием Никитиным (1990-1998), за моделью Андреем Оверчуком (1998-2002), за хореографом Дмитрием Коляденко (2003-2006), за танцором и хореографом Дмитрием Дикусаром (2007-2010) и за фотографом Асланом Ахмадовым (2016-2021).

Смотрите видео, как Ирине Билык сделали предложение во время концерта:

Ранее блогер-сплетник Беспалов рассказал, что Тина Кароль рассталась с бас-гитаристом Антоном Поповым, с которым певице приписывали роман. Сейчас мужчина якобы перебрался в страну-агрессора.

Также украинская певица Jerry Heil впервые показала своего возлюбленного. Она поздравила бойфренда с годовщиной, а поклонники даже не догадывались, что артистка была не одинока.

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