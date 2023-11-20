Тина Кароль рассталась с бойфрендом, который укатил в РФ - СМИ

Бас-гитарист Антон Попов - один из мужчин, роман с которыми приписывают украинской певице Тине Кароль. Сама артистка хранит молчание относительно того, было ли между ней и музыкантом нечто большее, чем творческое сотрудничество на протяжении десятилетия.
Однако у обозревателя украинского шоу-бизнеса, блогера-сплетника Богдана Беспалова появилась информация на этот счет. Он рассказал, что Кароль разошлась с Поповым еще в начале полномасштабной войны в Украине.
Еще более любопытный факт: музыкант находится или совсем недавно находился в стране-оккупанте. Об этом свидетельствовала геолокация на его странице в Instagram. Сейчас Попов, который прежде жил в США, скрыл эту функцию.
"Интересно, чем Попов там занимается? Работа, просто "путешествие", или, может, что-то другое? Но интересно получается: украинец, который молчит о войне и геолокация в стране болот", - размышляет Беспалов.
Ранее 76-летнего Арнольда Шварценеггера поймали за поцелуями с 41-летней актрисой, которая является вдовой его близкого друга. Женщина последние два года обручена с другим мужчиной.
Также жена "холостяка" Иракли Макацарии, 21-летняя Лиза Чичуа, поделилась редким фото их сына. Мальчик родился в начале июня и является первенцем для обоих родителей.
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