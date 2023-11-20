Тина Кароль рассталась с бойфрендом, который укатил в РФ - СМИ

Музыкант сперва жил в США, а потом по неизвестной причине приехал в страну-оккупанта.

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Тина Кароль рассталась с Антоном Поповым, который сейчас в РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/tinakarolofficial

Бас-гитарист Антон Попов - один из мужчин, роман с которыми приписывают украинской певице Тине Кароль. Сама артистка хранит молчание относительно того, было ли между ней и музыкантом нечто большее, чем творческое сотрудничество на протяжении десятилетия.

Однако у обозревателя украинского шоу-бизнеса, блогера-сплетника Богдана Беспалова появилась информация на этот счет. Он рассказал, что Кароль разошлась с Поповым еще в начале полномасштабной войны в Украине.

Еще более любопытный факт: музыкант находится или совсем недавно находился в стране-оккупанте. Об этом свидетельствовала геолокация на его странице в Instagram. Сейчас Попов, который прежде жил в США, скрыл эту функцию.

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"Интересно, чем Попов там занимается? Работа, просто "путешествие", или, может, что-то другое? Но интересно получается: украинец, который молчит о войне и геолокация в стране болот", - размышляет Беспалов.

Тина Кароль рассталась с Антоном Поповым, который сейчас в РФ / Telegram - BespaLOVmedia

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