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76-летнего Арнольда Шварценеггера поймали за поцелуями с 41-летней актрисой

Анна Подгорная
16 ноября 2023, 17:47
При этом и Железный Арни, и его подруга состоят в продолжительных романтических отношениях с другими людьми.
Арнольд Шварценеггер, Тимея Палачик
Арнольд Шварценеггер и Тимея Палачик попались папарацци во время поцелуя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timeavajna

Бодибилдер, герой боевиков и бывший сенатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер всегда пользовался спросом у женщин - до женитьбы с Марией Шрайвер, во время брака и после развода в 2011 году Железный Арни был очень активным.

Поэтому, несмотря на то, что последние 10 лет он состоит в отношениях с 48-летней физиотерапевтом Хизер Миллиган, 76-летнему Казанове все еще приписывают романы с различными красотками.

Так недавно папарацци из Daily Mail поймали Шварценеггера на велопрогулке в Лос-Анджелесе с венгерской актрисой Тимеей Палачик. В кадр попали не только дружеские беседы, но и совсем недружеские поцелуи.

видео дня

Шварценеггер и Палачик скандальный снимок, который попал в прессу, не комментируют. 41-летняя Тимея знает Арни уже несколько лет. Вероятно, они познакомились после ее свадьбы с венгерским продюсером Эндрю Вайной ("Рэмбо", "Терминатор", "Эвита") в 2013 году (они были женаты до смерти Эндрю в 2019-ом). Известно, что они поддерживают дружеские отношения и вхожи в дома друг друга.

К слову, летом 2021 года Тимея Палачик объявила о помолвке с загадочным мужчиной, однако доподлинно неизвестно, состоялась ли вторая свадьбы актрисы.

Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. 57-летняя звезда "Анатомии страсти", который теперь с гордостью носит эту "корону", рассказал, как планирует воспользоваться титулом.

Также жена Марка Цукерберга, медик и филантроп Присцилла Чан, показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней - на днях пара отметила 20-летнюю годовщину.

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