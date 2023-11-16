76-летнего Арнольда Шварценеггера поймали за поцелуями с 41-летней актрисой

Бодибилдер, герой боевиков и бывший сенатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер всегда пользовался спросом у женщин - до женитьбы с Марией Шрайвер, во время брака и после развода в 2011 году Железный Арни был очень активным.
Поэтому, несмотря на то, что последние 10 лет он состоит в отношениях с 48-летней физиотерапевтом Хизер Миллиган, 76-летнему Казанове все еще приписывают романы с различными красотками.
Так недавно папарацци из Daily Mail поймали Шварценеггера на велопрогулке в Лос-Анджелесе с венгерской актрисой Тимеей Палачик. В кадр попали не только дружеские беседы, но и совсем недружеские поцелуи.
Шварценеггер и Палачик скандальный снимок, который попал в прессу, не комментируют. 41-летняя Тимея знает Арни уже несколько лет. Вероятно, они познакомились после ее свадьбы с венгерским продюсером Эндрю Вайной ("Рэмбо", "Терминатор", "Эвита") в 2013 году (они были женаты до смерти Эндрю в 2019-ом). Известно, что они поддерживают дружеские отношения и вхожи в дома друг друга.
К слову, летом 2021 года Тимея Палачик объявила о помолвке с загадочным мужчиной, однако доподлинно неизвестно, состоялась ли вторая свадьбы актрисы.
Arnold Schwarzenegger, 76, smooches up Hungarian actress Timea Palacsik, 41, on bike ride in LA - days after being seen kissing mystery woman amid decade-long romance with Heather Milligan https://t.co/hiW0CuXWW5— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 13, 2023
Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. 57-летняя звезда "Анатомии страсти", который теперь с гордостью носит эту "корону", рассказал, как планирует воспользоваться титулом.
Также жена Марка Цукерберга, медик и филантроп Присцилла Чан, показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней - на днях пара отметила 20-летнюю годовщину.
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