Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

Демпси признался, что новая "корона" ему ничуть не жмет, однако он был удивлен получить ее в 57.

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Патрик Демпси - самый сексуальный мужчина 2023 года по версии журнала People / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Популярный журнал People, согласно многолетней традиции, определил, кто же стал самым сексуальным мужчиной. В 2023 году лестный титул достался американскому актеру и автогонщику Патрику Демпси, наиболее известному по роли нейрохирурга-ловеласа Дерека Шепарда из сериала "Анатомия страсти" ("Анатомия Грей").

И если поклонницы популярной драмы никогда не сомневались в неотразимости Демпси, то 57-летний актер был очень удивлен, когда самым сексуальным мужчиной 2023 года по версии журнала People стал именно он.

"Я был в полном шоке, а потом начал смеяться, типа, это шутка, да? Я же всегда был подружкой невесты!" - говорит актер и отмечает, что теперь его дети будут над ним подшучивать.

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Но если говорить серьезно, Патрик рассматривает свой новый статус, как еще одну потенциальную возможность привлечь внимание общественности к своему центру поддержки онкобольных и их близких "Тhe Dempsey Center", который он открыл в память о своей погибшей матери.

"Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, это потешило мое эго, но это также дает мне платформу, чтобы использовать "корону" самого сексуального мужчины для чего-то позитивного", - утверждает Патрик Демпси.

Ранее Дженнифер Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком, который длится уже более года. Это их вторая попытка узаконить отношения - двадцать лет назад они расстались за день до свадьбы.

Также в СМИ появились подробности о похоронах актера Мэттью Перри. На церемонию прощания с 54-летним "Чендлером Бингом" пришел весь основной актерский состав сериала "Друзья".

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